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川普擬見普亭與習近平 德總理籲烏克蘭議題別出意外
德國總理梅爾茨今天呼籲美國總統川普，下週按預期在中國會晤俄羅斯總統普亭及中國國家主席習近平時，在烏克蘭議題上應與歐洲盟友立場一致，請不要有任何意外。
法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在愛爾蘭都柏林（Dublin）舉行的歐盟峰會上告訴記者：「我想再次非常明確地向美國傳達我們的訊息：請不要有任何意外。」
此外，梅爾茨還說：「請與歐洲隊及烏克蘭隊站在同一陣線，讓我們共同努力，為烏克蘭實現真正的和平。」
路透社報導，梅爾茨表示：「都柏林有些人擔心，這可能演變成『第二次安克拉治時刻』（secondAnchorage moment）。」
據報導，梅爾茨意指川普與普亭（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州安克拉治舉行的峰會，當時歐洲領袖認為，這場峰會可能是推動結束烏克蘭戰爭的關鍵時刻。
梅爾茨指出：「因此，我想非常清楚地向美國表明我們的立場：請不要有任何意外。請繼續與『歐洲隊』及『烏克蘭隊』站在一起。」
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