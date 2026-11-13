法新社：大陸決定不爭取主辦2028年氣候峰會

美國在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與烏克蘭、俄羅斯進行三方會談後，美方要求俄國提出新的歐洲安全協議草案，除須說明莫斯科願意採取哪些具體措施降低與歐洲的緊張，也必須同意讓歐洲代表參與後續的烏俄和談。俄羅斯稱，莫斯科的終極目標是舉行一場「現代版雅爾達會議」，藉此效仿1945年西方領袖與蘇聯商討戰後歐洲安排的歷史會議。

2026-11-13 14:27