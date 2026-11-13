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法新社：大陸決定不爭取主辦2028年氣候峰會

中央社／ 安塔利亞13日綜合外電報導

法新社引述知情人士披露，中國過去數月評估相關可能性後，已決定不爭取主辦2028年聯合國氣候峰會

由於2028年預計輪到亞太地區主辦第33屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP33），中國這項決定為其他亞洲國家敞開大門。

曾爭取主辦COP33的印度，今年4月在未敘明具體原因下撤回提議；韓國之前對爭取主辦這場峰會感興趣。

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）正在土耳其安塔利亞舉行，知情人士在場邊透露，北京為爭取主辦氣候峰會一事斟酌數月，最後排除這個可能性。

英國「衛報」（The Guardian）率先披露此消息。北京從未證實是否有意爭取主辦COP33。

中國外交部發言人被詢及衛報報導時回應說：「我不了解相關情況。」

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