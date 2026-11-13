德國國會通過強化網路安全法 擴大政府防禦網攻權限

面對日益頻繁的網路攻擊與地緣政治威脅，德國國會昨天通過強化網路安全法案，擴大聯邦資安局及警方偵測、阻止網攻的權限，並要求政府加強跨部門協調，提升德國應對重大網路攻擊的能力。

德國國會12日經過約半小時辯論，通過聯邦政府提出的「強化網路安全法」（Gesetz zur Stärkung derCybersicherheit），獲執政聯盟基民黨／基社黨（CDU/CSU）及社民黨（SPD）支持，另類選擇黨（AfD）、綠黨（Greens）及左派黨（Die Linke）則投下反對票。

根據德國國會公布的會議紀錄，聯邦政府指出，德國作為歐洲主要經濟體，數位基礎設施對國家運作、企業及社會至關重要，但近年來自國家與非國家行為者的網路攻擊持續增加，攻擊手法日益專業，可能造成重大經濟及社會損失。

隨著地緣政治局勢緊張，結合網路攻擊及其他手段的「混合威脅」（hybrid threats）也日益受到重視。德國政府認為，僅靠企業及政府機關自行強化資訊系統，已不足以應對大規模網攻，必須賦予安全機關更積極的防禦能力。

新法將擴大德國聯邦資訊安全局、聯邦刑事警察局及聯邦警察的權限，強化對具體網路攻擊、長期駭客行動及攻擊準備活動的偵測與調查，並建立阻止重大網攻的法律基礎，以降低可能造成的損害。

內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）在國會辯論中強調，「主動網路防禦」將成為德國安全架構的重要支柱。

多布林特表示，任何人若透過網路攻擊德國基礎設施、食品供應或血庫，都必須知道德國將予以反制，「我們將摧毀攻擊者的數位基礎設施，讓他在數位世界中失去攻擊能力」。

然而，左派黨則反對這項俗稱「駭客反擊」（Hackback）的主動反制網路攻擊的措施，擔憂警方可能在當事人不知情下侵入資訊系統，讀取、修改甚至刪除系統資料，因此投下反對票。

此外，擴大政府網路防禦權限也引發行政負擔與隱私侵害爭議。德國聯邦參議院先前審查法案時，要求政府評估企業負擔、避免重複通報義務；對於聯邦刑事警察局介入資訊系統的權限，各邦也主張應有司法監督，避免政府過度介入私人資訊。

除了「強化網路安全法」，國會也通過附帶決議，要求聯邦政府提出2026年新版網路安全戰略，強化德國國家網路防禦中心（Cyber-AZ）的跨部門協調功能，促進資安局、警方、情報機關及聯邦國防軍交換資訊，並加強與企業及各邦政府合作，提升德國整體網路安全防禦能力。