COP31／川普缺席氣候峰會 明州州長華茲：常覺得要先代美國道歉

川普政府連續第二年未派官方代表團出席聯合國氣候峰會，但美國地方領袖仍現身正在土耳其安塔利亞舉行的COP31。明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）13日在會場短講時坦言，「常覺得要先代表美國花1分鐘道歉」，但他也說，美國圍繞永續與氣候變遷的跨黨派合作沉寂約10年後，「正在強勢回歸」。

華茲說，聯邦政府的作為反而創造了機會，「我希望國際社會認清，我們一點都沒有放慢腳步」。他說，有人認為不在全國層級推動就不值得做，「這不是真的」，市長們讓大家團結在一起，各州則在背後支持。

他也提到剛結束的期中選舉，指出選後75%美國人將由民主黨州長治理，先前沒加入聯盟的企業，現在都想擠進來。民主黨在11月3日選舉中拿下德州、喬治亞、俄亥俄等州州長；美國媒體Axios統計，若開票結果不變，約75%美國人將住在民主黨州長治理的州。

華茲回顧，明州推動電力全面脫碳時，批評者說他想把明州變成加州，根本無法持續；但他宣布目標時，商會、企業界和原住民部落領袖都到場支持。明州2023年立法，要求2040年電力100%無碳，共和黨當時稱之為「明尼蘇達停電法案」。

他說，世界需要美國在場，「因為我們是主要的溫室氣體排放國之一」。就算不在乎能否呼吸乾淨空氣、喝乾淨的水，光為了經濟也該加入，投資這些技術能賺大錢，不該讓錢集中在化石燃料產業。

華茲12日與加州州長紐森一起抵達安塔利亞，隨美國地方政府代表團「America Is All In 」與會；前副總統高爾、前國務卿凱瑞也都有在會場現身。