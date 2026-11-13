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烏克蘭攻擊俄羅斯釀9死 俄軍襲擊基輔醫院

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，烏克蘭夜襲俄羅斯，至少造成9人喪生。烏克蘭則指出，俄軍襲擊基輔一間醫院，並在烏克蘭南部導致至少3人死亡。

法新社報導，俄羅斯表示，俄軍夜間擊落近1200架烏克蘭無人機。這是烏克蘭當局發動的最大規模無人機攻勢之一。

俄羅斯地方州長在社群媒體發文指出，俄國中部薩馬拉州（Samara）一處工業設施遭到攻擊，造成4人喪命，但該名州長未進一步說明細節。

地方當局表示，烏克蘭無人機攻擊俄國南部伏爾加格勒州（Volgograd）一處工業區，導致4名在當地工作的民眾死亡。該工業區設有一座煉油廠和一座化工廠。

俄國邊境地區布揚斯克州（Bryansk）也有1人喪生。當地經常遭到攻擊。

另一方面，烏克蘭當局則指出，俄軍再度於夜間發動攻擊，造成一間醫院起火。

烏克蘭 俄羅斯

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