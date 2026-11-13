中國對捷克宣傳滲透多平台 專家：降低民眾對中批判

中國對外宣傳活動逐漸透過新聞網站、社群媒體等平台進入捷克公共資訊空間。捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃指出，相關內容未必涉及虛假資訊，也可能透過付費新聞稿、網紅合作與文化節目，以選擇性呈現事實的方式，塑造中國正面形象，降低民眾對中國的批判程度。

國際事務協會（AMO）中國專案負責人卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）長期研究中國對外資訊影響行動。她在接受捷克新聞網站Refresher採訪時指出，中國相關宣傳內容經常以一般新聞、旅遊影片或文化節目的形式出現，使閱聽眾難以察覺背後的政治目的。

●中國付費新聞稿登通訊社 恐混淆新聞與宣傳

卡拉斯蔻娃檢視捷克新聞通訊社（ČTK）旗下商業新聞發布服務Protext，於2023年12月至2026年7月發布的1020篇中國相關新聞稿，發現其中905篇與中國機構或企業有關。

分析顯示，在這905篇新聞稿中，786篇屬於一般商業公關內容；另有95篇主要呈現中國城市、文化及經濟的正面形象；還有24篇則帶有較明顯的政治或意識形態色彩。

她指出，最值得注意的是，這些具有宣傳性質的內容往往與一般商業新聞並列，看似並無明顯差異。例如，有些文章介紹中國企業推出的新型電視或冰箱，另一些則以類似寫作模式歌頌中國國家主席習近平關懷農民，藉此傳遞政治訊息。

Protext為捷克新聞通訊社旗下的商業服務，企業、機構及其他組織可付費發布和傳播新聞稿，訂閱相關服務的捷克網站可能直接轉載內容。

卡拉斯蔻娃指出，Protext並非捷克新聞通訊社記者製作的新聞報導，但由於通訊社具有超過百年的歷史及高度公信力，讀者可能將這些付費訊息與正式新聞混為一談。

她提醒，人工智慧（AI）工具也可能在使用者要求推薦可信資訊來源時，提供這類付費新聞稿的連結，使相關內容進一步取得可信度。

●中國藉文旅包裝政治訊息 網紅、電台成傳播管道

除了新聞網站，中國也透過電視、廣播、YouTube、Instagram及TikTok等平台傳播相關內容。

卡拉斯蔻娃指出，捷克網紅米哈雷克（HonzaMichálek）曾赴中國拍攝旅遊影片，並與中國國際廣播電台（CRI）人員合作，依照對方提供的腳本製作內容。幕後畫面也顯示，他與中國官方媒體人員同行。

米哈雷克事後表示，當時不知活動涉及宣傳，並刪除相關影片。卡拉斯蔻娃強調，網紅分享旅遊經驗並無問題，關鍵在於合作關係是否透明，包括邀請者身分、活動目的及內容是否受到特定機構安排。

捷克廣播節目也曾出現類似情況。卡拉斯蔻娃指出，廣播電台HEY及COLOR曾與中國國際廣播電台合作播出「彩色世界」（Barevný svět）節目，表面上介紹中國各地文化及生活，例如不同種類的米，卻在部分內容中帶入政治敘事。

其中，節目曾使用「我們台灣省的最高山峰」等說法。卡拉斯蔻娃認為，這種措辭將中國對台灣的主權主張自然化，容易使聽眾在未察覺的情況下接受特定政治立場。

她也提到，捷克地方電視台Praha TV曾播出介紹中國風光的節目，邀請中國官方廣播機構人員出鏡，但未明確向觀眾說明其任職背景。

卡拉斯蔻娃指出，宣傳不一定使用假消息，也可能透過選擇性呈現真相、隱瞞背景來影響認知。例如，中國高鐵影片雖展示科技成就，卻可能省略資助來源及其他議題，藉單一角度塑造片面的國家形象。

她表示，中國對外傳播希望建立友善、和平及科技先進的國家形象。塑造國家正面形象本身是外交工作的常見手段，但若進一步壓制批評聲音，或質疑揭露人權問題的人士，就會產生影響。「中國不一定需要讓捷克民眾認同中國領導人習近平，只要降低民眾對中國的批判程度，就可能達到一定的影響效果。」

●專家籲查證內容來源 留意情緒是否受到操控

對於如何辨識宣傳內容，卡拉斯蔻娃建議，民眾不必陷入陰謀論或過度猜疑，而應從內容製作者的背景、合作關係及發布目的著手判斷。

她建議，可以先觀察相關內容是否符合網紅平常的創作風格，發布者是否清楚揭露合作對象，以及影片或文章究竟想傳達什麼訊息，又省略哪些資訊。

此外，民眾也應留意自身情緒反應。如果某則貼文引發異常強烈的興奮、恐懼或憤怒，不妨暫停轉傳，進一步查證資訊來源及相關背景。

卡拉斯蔻娃表示，當民眾對某項內容產生懷疑時，應持續追查，而不是置之不理。由於相關帳號、網站及傳播管道數量龐大，專業研究人員也難以全面監測，因此一般民眾若發現可疑內容，主動提供線索也有助於掌握相關資訊。

她強調，面對當代資訊環境，重要的不只是判斷內容真假，也必須進一步了解資訊由誰製作、為何發布，以及內容是否只呈現了整個事實的一部分。