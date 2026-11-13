涉間諜陸籍男子離境 捷克檢方批警方未通知影響追訴

涉嫌替中國情報機關從事間諜活動的中國籍男子楊藝明，日前在捷克法院一審獲判無罪後返回中國。據捷克媒體報導，楊藝明離境是因捷克外國人警察局簽發離境命令，要求他離開捷克。檢察官對此表達不滿，批評警方未事先通知辦案單位，已影響後續司法追訴。

捷克媒體Deník N報導，楊藝明6日自布拉格哈維爾機場搭機返回北京。楊藝明的辯護律師西科拉（Michal Sýkora）證實，楊藝明在獲判無罪並獲釋後，依法律規定前往外國人警察局報到，警方隨後向他簽發離境命令，要求離開捷克。

警方內部消息人士也證實，楊藝明確實收到這項命令。不過，捷克外國人警察局拒絕進一步說明，僅表示警方依法無權對外提供特定個人的個人資料。

這項決定引發辦案檢察官與調查人員不滿。負責監督本案的布拉格高等檢察署檢察官比利（MartinBílý）表示，檢察署與「捷克國家反恐、反極端主義及網路犯罪中心」，都未接獲外國人警察通知，不清楚警方對被告採取哪些程序性措施。

比利指出，警方甚至未通知辦案單位，楊藝明的簽證在羈押期間已經到期，且獲釋後將被要求離境。

他表示，嫌疑人一旦返回母國，將使後續刑事追訴更加困難，因為捷克司法機關必須透過國際司法互助程序進行後續法律行動，能否順利執行也取決於對方國家的配合程度。

比利並指出，法院原本可以對楊藝明下達禁止出境令，但當時辦案檢察官缺乏相關資訊，例如不知道他的簽證即將到期，因此未能及時採取相關措施。

一名不具名的捷克高階官員則為警方決定辯護，表示楊藝明在羈押期間依法具有居留資格，但獲釋後已無合法居留權。由於捷克當局先前未延長其居留許可，警方依法必須要求他離境。

楊藝明涉嫌受中國情報機關派遣至布拉格，蒐集捷克政治人物及政府機關政策與計畫相關資訊。布拉格地方法院法官弗蘭基奇（Tome Frankič）日前認定，楊藝明確實與中國情報機關合作，且曾多次向中國方面要求進一步工作指示，也曾秘密與負責指揮他的人會面。

不過，弗蘭基奇表示，楊藝明蒐集的資訊並未危及捷克國家安全或憲政體制，相關行為未完全符合「未經授權替外國勢力從事活動」罪的構成要件，因此判決無罪。

檢方已當庭提出上訴，案件將交由布拉格高等法院審理，但楊藝明屆時將不在捷克境內。

報導提到，楊藝明返回中國一事，也可能影響另一名目前遭中國當局拘留的捷克商人。這名捷克商人曾代表捷克最大軍工集團「捷克斯洛伐克集團」（CSG）在中國處理相關業務，並負責涉及捷克雷達設備製造商Eldis的事務。Eldis雷達自2018年起陸續供應中國當地機場。

中國當局以涉嫌危害國家安全為由調查這名捷克商人，但目前尚未正式起訴。

捷克安全部門消息人士認為，北京可能將這名商人視為與捷克進行談判的籌碼。

報導說，捷克政府目前正觀察中國方面是否會因楊藝明返回中國，而對釋放遭拘留的捷克公民採取較為友善的態度。