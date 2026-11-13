FBI：北韓駭客利用視訊影像 竊逾4億美元加密貨幣

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，北韓政府支持的駭客利用偷拍取得的人物影像，朝影像中人物的聯絡人下手，在過去18個月竊取超過4億美元（約新台幣127億元）的加密貨幣。

路透社報導，在這起FBI稱為「盜臉者」（FaceStealer）的社交工程詐騙手法中，受害目標會被誘騙至Zoom、Microsoft Teams與Google Meet等視訊會議軟體的仿冒版本上進行視訊聊天。

這些目標會收到他們曾互動過的真實聯絡人的邀請，但這些聯絡人的社群媒體與通訊帳號已被入侵，影像也已遭秘密錄製。

通話開始後，同遭錄影的受害目標會遇到偽造的技術錯誤，被要求點擊連結修復，導致電腦與社群媒體帳號中毒。接著，駭客會利用目標對象的聯絡人，鎖定更多人下手。

根據今天發布的警示，FBI已辨識並查獲900多個受害者的網路攝影機影片。

FBI表示，駭客已開始使用人工智慧（AI），製作加密貨幣與區塊鏈產業知名及具影響力人士的深偽（deepfake）影片。

FBI將相關活動歸咎於一個稱為「藍寶石雨夾雪」（Sapphire Sleet）或UNC1069的北韓駭客集團，這個集團與FBI及民間業者認定涉及近期加密貨幣交易所幣安（Binance）63億美元駭客案的北韓駭客組織不同。