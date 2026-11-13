新加坡查AI伺服器詐欺案 起訴1男2公司涉洗錢

在新加坡涉及伺服器採購詐欺案再有被告遭起訴。當地警方今天表示，一名男子及兩家公司涉嫌洗錢，涉及2024年至2025年間購入917台伺服器的41筆交易，相關案件至今有5名人士及6家公司遭起訴。

新加坡警察部隊今天發布新聞稿指出，涉及伺服器採購詐欺案的被告施炳哲（Shi Bingzhe，音譯）及兩家公司，因涉嫌洗錢，遭依「貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法」（CDSA）起訴。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，施炳哲在案發時擔任NJ Global Financial營運長及Superphi董事。

警方指出，Superphi和NJ Global涉嫌在2024年5月至2025年2月期間，透過41筆交易向Aperia International私人公司購入共917台伺服器，且有合理理由相信這些伺服器是Aperia International透過虛假陳述詐欺取得的犯罪所得。施炳哲身為兩家公司的重要職務人員，被指同意公司進行上述行為。

若罪名成立，施炳哲每項控狀最高可被判處10年有期徒刑，或最高新幣50萬元罰款或兩者併罰。Superphi及NJ Global每項控狀最高可被處以新幣100萬元罰款，或犯罪所得利益價值2倍罰款，以金額較高者為準。

輝達前執行長黃仁勳近日坦承婚外情，使得各項涉及晶片採購爭議事件受到關注。

新加坡檢方先前起訴涉及伺服器詐欺案的4名關鍵嫌犯。彭博報導，檢方當時指控商人魏兆倫（AlanWei Zhaolun，音譯）涉不實陳述、詐騙全球幾家主要伺服器供應商，取得可能含有美國出口管制的輝達AI處理器硬體。

中國公民李明（Li Ming，音譯）先前則遭控對伺服器供應商進行詐欺，涉嫌謊稱這些物品的終端使用者是在新加坡登記的公司Luxuriate Your Life Pte Ltd。許多相關案件仍在審理中。

去年2月，新加坡對輝達先進晶片轉運流向展開調查。當地媒體報導，內政官員表示涉案伺服器可能搭載晶片從新加坡運往鄰國馬來西亞，籲請馬來西亞與美國提供更多訊息以協助調查。