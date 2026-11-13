川普稱中國深恨黎智英 獲釋前景不樂觀

美國總統川普今天表示，中國對香港親民主媒體大亨黎智英懷有「極深仇恨」，不太可能將他從監獄中釋放。

法新社報導，現年78歲的黎智英是現已停刊的「蘋果日報」創辦人，在香港發生大規模民主抗議活動後，他遭控勾結外國勢力與煽動罪名，於今年2月被判處20年有期徒刑。

人權團體與外國政府紛紛呼籲釋放黎智英，而川普5月表示，他先前已與中國國家主席習近平討論過此案。

川普接受塞勒姆新聞頻道（Salem News Channel）訪問時表示：「（他們對他）懷有極深的仇恨。習主席解釋了香港發生的事，以及…黎智英是（民主運動）領袖，這讓他們極為苦惱。」

川普預定於下週在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與習近平會面。不過，他對黎智英獲釋的前景並不樂觀。川普說：「我曾讓其他人獲釋。黎智英的情況有點不一樣。」

今年5月，川普向習近平提起地下教會創辦人金明日的案件後，北京當局便釋放了他。然而，川普在5月時表示，黎智英案對習近平而言「很棘手」。