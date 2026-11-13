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秘魯天主教性侵醜聞延燒 教宗良十四世親會受害者

中央社／ 利馬12日綜合外電報導
12 日教宗良十四世在利馬國家體育場與年輕人和大學生一起進行祈禱守夜活動時向信徒做出手勢。 （法新社）
12 日教宗良十四世在利馬國家體育場與年輕人和大學生一起進行祈禱守夜活動時向信徒做出手勢。 （法新社）

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在秘魯會見6名遭神職人員性侵受害者，包括與曾經勢力龐大、如今已遭解散的天主教團體「基督生活團」（Sodalitium ChristianaeVitae）有關的受害者。

法新社報導，這位出生於美國的教宗重返他口中的「故鄉」秘魯，帶有濃厚的懷舊情感。他對當地性侵醜聞並不陌生，因為他過去曾在秘魯擔任傳教士及主教，前後將近20年，對相關事件有深入了解。

梵蒂岡表示，良十四世與受害者會面超過1小時，逐一聆聽每個人的受苦經歷及傷痛，並感謝他們提出極為珍貴的證詞。

梵蒂岡指出，他們討論如何促進觀念轉變，包括傾聽受害者心聲、追求真相、尋求療癒之道，以及致力打造安全環境。

「基督生活團」是1970年代成立的天主教平信徒團體，在拉丁美洲曾廣為發展。多年來，這個團體陸續遭到性侵、身體虐待、心理虐待及貪腐等指控，最終於2025年由前任教宗方濟各（Francis）下令解散。

梵蒂岡今年4月宣布，計劃在利馬（Lima）設立受害者「傾聽管道」，並運用從「基督生活團」查扣的資產向受害者提供賠償。

50歲的受害者奧爾貝戈索（Renzo Orbegozo）向法新社表示，他們要求的是「全面性補償…許多人需要心理及醫療支持，也需要重新融入社會，而這些需求最終都會轉化為經濟援助」。

在教宗展開南美洲訪問前夕，美國非營利組織「主教問責」（Bishop Accountability）在利馬公布一份名單，列出77名秘魯天主教神職人員，表示這些人都曾遭到公開指控涉及未成年人性侵。

良十四世身為全球14億天主教徒的領袖，在這次走訪拉丁美洲3國行程中並未迴避敏感的政治及社會議題。他向約4萬名民眾發表演說，談及秘魯人民面臨的挑戰，嚴厲批評大男子主義觀念，並指出，針對女性的暴力是「傷害全人類的現實」。

良十四世在秘魯的6天行程，將從亞馬遜雨林深處一路前往安地斯山（Andes），並造訪海拔超過3400公尺的庫斯科（Cuzco），這將考驗他肺部手術後的復原情況。

此外，他也將情感深厚地重返秘魯北部的奇克拉約（Chiclayo），他曾在當地擔任主教長達10年。

良十四世 教宗 秘魯

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