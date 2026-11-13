秘魯天主教性侵醜聞延燒 教宗良十四世親會受害者

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在秘魯會見6名遭神職人員性侵受害者，包括與曾經勢力龐大、如今已遭解散的天主教團體「基督生活團」（Sodalitium ChristianaeVitae）有關的受害者。

法新社報導，這位出生於美國的教宗重返他口中的「故鄉」秘魯，帶有濃厚的懷舊情感。他對當地性侵醜聞並不陌生，因為他過去曾在秘魯擔任傳教士及主教，前後將近20年，對相關事件有深入了解。

梵蒂岡表示，良十四世與受害者會面超過1小時，逐一聆聽每個人的受苦經歷及傷痛，並感謝他們提出極為珍貴的證詞。

梵蒂岡指出，他們討論如何促進觀念轉變，包括傾聽受害者心聲、追求真相、尋求療癒之道，以及致力打造安全環境。

「基督生活團」是1970年代成立的天主教平信徒團體，在拉丁美洲曾廣為發展。多年來，這個團體陸續遭到性侵、身體虐待、心理虐待及貪腐等指控，最終於2025年由前任教宗方濟各（Francis）下令解散。

梵蒂岡今年4月宣布，計劃在利馬（Lima）設立受害者「傾聽管道」，並運用從「基督生活團」查扣的資產向受害者提供賠償。

50歲的受害者奧爾貝戈索（Renzo Orbegozo）向法新社表示，他們要求的是「全面性補償…許多人需要心理及醫療支持，也需要重新融入社會，而這些需求最終都會轉化為經濟援助」。

在教宗展開南美洲訪問前夕，美國非營利組織「主教問責」（Bishop Accountability）在利馬公布一份名單，列出77名秘魯天主教神職人員，表示這些人都曾遭到公開指控涉及未成年人性侵。

良十四世身為全球14億天主教徒的領袖，在這次走訪拉丁美洲3國行程中並未迴避敏感的政治及社會議題。他向約4萬名民眾發表演說，談及秘魯人民面臨的挑戰，嚴厲批評大男子主義觀念，並指出，針對女性的暴力是「傷害全人類的現實」。

良十四世在秘魯的6天行程，將從亞馬遜雨林深處一路前往安地斯山（Andes），並造訪海拔超過3400公尺的庫斯科（Cuzco），這將考驗他肺部手術後的復原情況。

此外，他也將情感深厚地重返秘魯北部的奇克拉約（Chiclayo），他曾在當地擔任主教長達10年。