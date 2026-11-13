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菲律賓：南海準則談判進度約7成 年底能否完成未確定

中央社／ 台北13日電

東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會將在馬尼拉登場，南海行為準則（COC）談判進度受到關注。菲律賓外交部官員今天表示，談判仍在持續中，目前進度約達7成，無法確定能否趕在年底前完成。

菲律賓今年擔任東協輪值主席，將於15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會。菲律賓外交部曾表示，期盼在擔任輪值主席國期間完成制定COC。

菲律賓外交部助理部長殷比瑞（Dominic XavierImperial）今天在峰會前記者會上說，COC談判進度約達7成，各方仍在持續磋商，目前尚無法確定能否在今年內完成。

被問及剩餘3成的內容，殷比瑞表示仍有部分議題需要釐清，協議中的某些要素也有待進一步完善。

東協與中國2002年簽署「南海各方行為宣言」（DOC），但因宣言不具法律約束力，雙方同意制定COC。雙方於2017年採納COC架構，2018年正式展開談判，並於2023年同意加快協商，爭取3年內完成。

殷比瑞表示，菲律賓作為今年東協輪值主席國，致力於在年底前敲定COC談判，但也希望確保自身立場及希望納入協議的內容獲得充分考量，包括COC能夠有效規範各方行為，並確保未參與談判的第三方權益也得到尊重。

他強調，儘管談判面臨挑戰，各方仍承諾繼續進行討論，他不希望預判談判進展，「我們可以期待在近日內聽取談判代表說明進度。」

COC談判多年來的關鍵爭論點包括：COC與DOC之間的關聯、COC是否具法律拘束力、地理適用範圍以及敏感用語定義等。菲律賓今年擔任東協輪值主席國後，將談判頻率提高至每月一次，盼實現今年完成談判的目標。

菲律賓媒體Bilyonaryo日前引述不具名外交官報導，各方迄今僅就第1項關鍵爭論點，也就是COC與DOC之間的關聯，達成共識。

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