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巴拉圭前總統官邸遭搜查 Ueno銀行倒閉案擴大偵辦

中央社／ 亞松森12日綜合外電報導

巴拉圭檢方今天搜查前總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）官邸，作為調查數位銀行Ueno Bank倒閉案一環。遭彈劾並被審前羈押的潘尼亞，被控利用職權圖利Ueno Bank。

法新社報導，Ueno Bank在嚴重資不抵債的疑慮下，本月3日遭到接管。數十萬名巴拉圭人無法動用帳戶，潘尼亞也因此遭到彈劾並被逮捕。

名譽掃地的潘尼亞目前遭到審前羈押，他被控利用職權不法圖利Ueno Bank。巴拉圭檢察署在聲明中說，這次搜查「是偵查程序一環…與針對前總統的案件有關」。

同樣在今天，巴拉圭中央銀行官員殷斯佛蘭（Holger Insfran）在首都亞松森（Asunción）住家遭搜查時遭逮捕。

Ueno Bank高階主管瓦茲蓋斯（Miguel Vazquez）得力助手阿斯蒂加拉加（Manuel Astigarraga），也已向警方自首。

曾領導Ueno Bank的前中央銀行總裁卡瓦洛（CarlosCarvallo）亦遭到審前羈押。

巴拉圭當局9日搜查潘尼亞位於亞松森的私人住宅時，一併查扣大批文件，包括手機和電腦。

現年47歲的潘尼亞持有Ueno控股公司股份，直到去年才出售。他被控利用總統影響力，將數百萬政府存款導向Ueno，並在收到有關可疑貸款和清償能力的警告時，仍刻意隱瞞或淡化Ueno的財務困境。

潘尼亞目前否認所有指控。

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