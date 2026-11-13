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普丁同意歐洲參與烏克蘭和談 澤倫斯基表示樂見

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導

美國特使魏科夫表示，俄羅斯總統普丁今天同意讓歐洲代表參加下一輪烏克蘭和談，烏克蘭總統澤倫斯基表示樂見。但普丁也要美方與歐洲盟國溝通，確認歐洲要的是和平還是戰爭。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）會談後宣布，歐洲將在下一輪會談取得談判席位，這可能是一項突破。但普丁的發言也凸顯談判恐怕相當艱難，因為莫斯科與歐洲各國首都對戰爭該如何結束看法分歧。

魏科夫在克里姆林宮與普丁會面後接受俄羅斯國營電視台訪問，他說：「歐洲將加入下一次會議，我們認為這是非常重要的時刻，因為他們是我們的夥伴，他們參與對我們來說至關重要。」

魏科夫和另一名美國總統特使庫許納（JaredKushner）隨後飛往愛爾蘭，與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會面。澤倫斯基說，他樂見後續還有多輪會談，也樂見歐洲參與。

普丁在克宮會談中警告，歐洲構想在和平協議達成後派西方部隊進駐烏克蘭，這會導致戰事重啟，因為俄羅斯會視此為對自身安全的威脅。

普丁說：「我們非常希望各位先生及整個美國政府，能與你們的歐洲盟友好好溝通，讓他們最終下定決心，釐清他們在烏克蘭要的究竟是和平還是戰爭。」

克宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在會談後的簡報中，並未證實歐洲將參加下一輪和談。他還說，歐洲目前對烏克蘭的立場無異於「讓戰爭永無止境的做法」。

澤倫斯基在愛爾蘭都柏林出席歐洲峰會期間，與2名美國特使簡短會談。會後他對歐洲將出席下一輪和談的消息表示樂見，並希望議程能納入停火及緩和衝突的步驟，「重要的是一切都能排除障礙、順利推進」。

烏克蘭 澤倫斯基 歐洲

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