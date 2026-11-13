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7屆F1世界冠軍探視加薩邊界 籲開放援助物資入境

中央社／ 開羅12日專電

7屆F1世界冠軍賽車手漢密爾頓日前抵達埃及，訪問加薩地區人道主義援助行動，並呼籲以色列讓援助卡車入境，以分發物資給當地居民。他也強調「任何人的生命都不應該被輕視」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，榮獲7屆F1世界賽車冠軍的英國賽車手漢密爾頓（LewisHamilton）於10日抵達埃及北西奈半島的阿里什（Arish），訪問位於埃及和加薩邊境的拉法關卡（Rafah Crossing），以視察加薩當地人道主義狀況，並了解向加薩地區運送援助物資的工作進展。

報導指出，漢密爾頓在關卡旁目睹到綿延數公里長，由以色列搭建的高聳圍牆後，感嘆地在Instagram上寫道：「任何人的生命都不應該被輕視。剝奪人們的自由、安全和尊嚴是不公正的。這座牆將巴勒斯坦人困在裡面，也讓加薩變成一座露天監獄。」

訪問期間正逢埃及紅新月會（Egyptian RedCrescent）向加薩派出第308支援助車隊，運送超過2581噸人道主義物資。漢密爾頓表示，他看到裝滿食品和日用品的卡車在拉法關卡排成一列，等候進入加薩，但不是被拒絕入境就是遭遇嚴重延誤。排在隊伍第一名的司機甚至告訴他說，已在車上枯等了12個多小時。

漢密爾頓因此特別指出：「以色列必須履行停火協議內的義務，允許援助卡車入境，沒有任何藉口。」

此外，這名長年馳騁於賽車場上的賽車手還說，他在物流中心見到有許多物資被一些他形容為「荒誕理由」拒收後堆放在內的場景，這讓他感到相當沮喪。「我不希望世界對巴勒斯坦人的苦難習以為常，或視而不見。」漢密爾頓說。

報導指出，那些被扣留的物資包括睡袋、急救包、醫療設備、輪椅和兒童足球。

漢密爾頓曾於2025年12月隨英國紅十字會訪問約旦，並探訪收治從加薩撤離兒童的醫院。

這名在賽車界效力於法拉利車隊的知名賽車手，曾成立「漢密爾頓委員會」（The HamiltonCommission）；他在網站發文表示，由於自己成長過程中親身經歷歧視與排擠，因此於2021年承諾投入2000萬英鎊，以他的經典賽車號碼「44」命名，創立全球性慈善基金會「Mission 44」，幫助弱勢及少數族裔年輕人爭取更好的教育和就業機會。

加薩 世界冠軍 埃及

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