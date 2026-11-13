立陶宛青年團體挺台發起抗議 反對政府更改台灣代表處名稱

立陶宛2青年組織12日在立陶宛國會舉行抗議活動，表達反對政府要求台灣駐立陶宛代表處更名，並呼籲政府不要為了改善與中國關係，放棄以價值為基礎的外交政策；多名國會友台小組議員到場支持。

台灣駐立陶宛代表處名稱近日再度引發討論。立陶宛媒體日前披露，立國外交部官員曾向駐立陶宛台灣代表處遞交非正式文件，要求台灣更改代表處名稱，並設定期限。

「青年保守派聯盟」（Young Conservative League）與「立陶宛自由青年組織」（Lithuanian LiberalYouth）昨天下午在立陶宛國會旁舉行抗議活動，訴求執政聯盟、外交部長及總統傾聽年輕世代對立陶宛外交政策方向的看法。多名國會友台小組議員前來參與支持。

立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）接受中央社訪問時表示，他對年輕世代主動關心國家未來、站出來支持台灣感到驕傲。

帕維里奧尼斯回憶，自己19歲時也曾站在國會前，為立陶宛脫離當時的蘇聯統治、爭取獨立發聲；他的世代努力讓立陶宛融入西方，如今這一代年輕人則必須捍衛立陶宛，抵抗崛起中的新帝國、共產中國。

立陶宛議員根維拉斯（Simonas Gentvilas）致詞表示，中國先前單方面改變與立陶宛外交關係，若要恢復，也應該由中國主動採取行動，立陶宛不應以犧牲民主夥伴為代價，向威權國家妥協。議員凱里斯（Simonas Kairys）則呼籲維持外交政策延續性，尤其立陶宛即將擔任歐盟理事會輪值主席國。

「青年保守派聯盟」理事梅克利斯（MatasMerkelis）受訪表示，立陶宛36年前才擺脫共產政權、重獲獨立，如今看到中國以相似方式對台灣施壓，試圖脅迫一個共享民主價值的國家，因此年輕世代不能在此時袖手旁觀。

「立陶宛自由青年組織」幹部柯查尼納斯（KirilasKochaninas）則說，年輕人相信民主、自由與言論自由，認為立陶宛與台灣有共同價值，也面臨類似的威權威脅。他形容，這是雙方共同的奮鬥，應該團結站在一起。

對於立陶宛政府試圖恢復與中國關係，柯查尼納斯表示，許多青年對此強烈反對。他指出，立陶宛並未試圖改善與俄羅斯、白俄羅斯的關係，對中國卻採取不同態度，令人困惑。立陶宛政府以務實考量解釋政策轉變，但至今沒有充分說明為何必須如此。

梅克利斯也表示，相較於經濟利益，政府應優先考量立陶宛與台灣共享的價值。

「青年保守派聯盟」是立陶宛反對黨「祖國聯盟」（Homeland Union）的青年組織；「立陶宛自由青年組織」則是主張自由主義價值的非黨派青年非政府組織。