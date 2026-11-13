義大利3778校再收恐嚇信 網域接連盜用台菲朝跨國混合戰調查

義大利12日爆發第二波校園炸彈恐嚇事件，全國3778所公立學校再度收到匿名威脅電郵。威脅者仍使用相同的俄文化名，但此次寄件「跳板」電郵不再來自台灣，而是來自1名菲律賓教師。義國目前朝向「跨國混合戰」調查，懷疑外國勢力藉此測試義大利社會韌性與公共安全應變系統。

義大利全國超過6000所學校11日接獲炸彈恐嚇信，威脅者以俄文名字「安德羅波夫」（MikhailAndropov）自稱，寄件網域顯示來自台灣的大葉大學；12日義大利學校收到措辭更激進的威脅信，標題直言「你們處在危險之中」，此次寄件網域來自1位菲律賓教師布狄恩（Jorhida Budiang）。

義大利「共和報」（La Repubblica）等多家媒體引述專家研判，幕後操作者正利用國際資安漏洞，不斷切換不同國家教育機構伺服器作為跳板。

義大利總理府今天召開安全會議，會後公布數據指出，12日共有3778所公立學校收到恐嚇電郵，有77所學校採取緊急疏散措施，但其中36所學校在安檢後旋即恢復上課。總理府表示，受衝擊疏散的學校數量下降，顯示政府昨天向各校傳達的「應變指南」已有初步成效，學校不需因為虛假威脅造成恐慌、輕易疏散。

義大利總理府在會中決定，13日上午將啟動一個技術小組，制定短、中、長期應變措施，不僅針對學校遭恐嚇事件，也包括因應其他可能受到駭客攻擊的潛在目標。

「晚郵報」（Corriere della Sera）引述義大利國家研究委員會專家拉佛薩（Domenico Laforenza）指出，「這是一種心理性的網路恐怖主義，不是單純惡作劇。」目的可能是藉此評估義大利社會的防禦與反應時間，威脅者透過初步攻擊研判情勢，未來再對各種關鍵基礎設施（銀行、醫院、能源系統、公共機構、中小企業）做出更嚴重入侵。

晚郵報指出，威脅者取得台灣大葉大學、菲律賓教師電郵的方式是「透過暗網購買」，這些郵件遭到盜用，讓原本使用者無法存取，之後被放在暗網販售。

義大利學校12日收到的第二波威脅信件內容更為激進，包括加入心理戰謊言，謊稱「某所學校已發生爆炸造成傷亡」，並新增政治勒索，直接要求總理梅洛尼「立即辭職」，否則將後悔莫及。義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）認為，義大利遭鎖定攻擊是因為採取堅定支持烏克蘭的立場。