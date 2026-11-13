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中國外交官員訪立陶宛 立國外委會籲勿犧牲對台合作

中央社／ 維爾紐斯13日專電

立陶宛外交部12日與來訪中國官員舉行會談，討論雙方互相恢復代表機構的可能途徑。另一方面，立陶宛國會外交委員會敦促政府不要急於與中國實現關係正常化，並應將對中關係與對台合作分開處理。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，雙方會談討論恢復在維爾紐斯與北京設立外交代表機構的可能途徑，並同意繼續磋商，但未公布細節。報導指出，中國代表團成員包括中國外交部歐洲司副司長鄭暉宇和中國駐歐盟代表團參贊房玫。

立陶宛與中國的雙邊關係於2021年惡化，當時立陶宛允許台灣在當地設立以台灣為名的代表處，中國其後降低與立陶宛的外交關係層級，雙方關係陷入低潮，立陶宛自去年5月起不再有中國外交官派駐。立陶宛現任政府將與中國外交關係正常化列入施政綱領。

據報導，立陶宛外交部長布德里斯（KestutisBudrys）曾在與中國代表會談前表示，不應期待會談會做出任何具體決定。他稱此次會談是正在進行的外交進程的一部分，並表示後續步驟將取決於會談結果。

立陶宛媒體9日披露，立國外交部官員曾向駐立陶宛台灣代表處遞交非正式文件，要求台灣更改代表處名稱，並設定期限，引發立陶宛國內政治爭論。

立陶宛外交部長布德里斯面對媒體詢問時，未否認外交部曾與台灣方面就代表處名稱進行溝通，但否認曾施壓要求更名。

立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）批評立陶宛外交部對台灣代表處名稱議題的作法，指出外交部未事先諮詢議員的意見。

外委會並於11日召開特別會議，邀請布德里斯與會。據LRT報導，外委會會中敦促政府不要急於與中國實現關係正常化，並應將這一進程與對台合作分開。

帕維里奧尼斯是立陶宛國會友台小組成員，長期支持台立關係發展。他接受中央社訪問表示，立陶宛沒有權力就台灣的身分認同做出談判，「那些逼你們改名的人，是代表中國共產黨行事，而不是代表立陶宛。」

帕維里奧尼斯指出，台灣與立陶宛也應該就投資、貿易等議題進行協商；面對試圖改變整個歐洲的安全架構、在俄烏戰爭中支持俄羅斯的中國，他呼籲台灣堅守立場，並形容立陶宛與台灣面對的是共同挑戰，應並肩奮鬥。

立陶宛國會友台小組副主席馬爾德基斯（MatasMaldeikis，另譯馬瑪竇）對於近期台立關係波瀾，他表示，儘管立陶宛國內存在政治辯論，但立陶宛社會中有相當大一部分民眾以及許多政治人物，都非常重視立陶宛與台灣的關係，「我有信心理性終將占上風，立陶宛與台灣的關係也會一如既往地維持穩固。」

立陶宛 外交官 對台

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