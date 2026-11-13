今晨國際頭條一次看／黃仁勳被爆第3起婚外情 川普喊停對伊朗談判

今晨六家外媒首頁以輝達創辦人黃仁勳辭職及後續風暴為主要焦點，財經媒體追蹤領導權交接、婚外情爭議及美國晶片出口政策的政治衝擊。相較之下，美聯社聚焦川普對伊朗政策轉向，華盛頓郵報則以首都華府的重大槍擊案為首頁主軸。

華爾街日報

輝達風暴延燒白宮 川普幕僚將矛頭指向商務部長盧特尼克

Lutnick Fights for His Job as Trump Aides Blame Him for Nvidia Fallout

摘要

輝達執行長黃仁勳因婚外情醜聞下台，美國總統川普的部分高階幕僚將政治責任指向商務部長盧特尼克。知情人士表示，盧特尼克先前試圖延緩晶片出口限制，又與黃仁勳關係密切，加上他與其他政府高層長期不和，使他成為白宮內部究責對象，目前正面臨職位危機。

為何重要

黃仁勳風波已延伸至美國政府高層，讓對中先進晶片出口管制與商務部長去留交織，進一步衝擊川普政府的科技及國安政策。

華盛頓郵報

華府槍擊案釀1死4傷 槍手疑因公寓漏水發霉糾紛犯案

D.C. gunman appeared to attribute attack to frustrations with building maintenance

摘要

美國華府55歲男子蘭伯特12日在市中心一棟公寓附設的健身房開槍，造成公寓經理死亡、另4人受傷。大樓管理人員表示，蘭伯特犯案後通話時抱怨住處長期漏水、發霉。他曾於2025年控告公寓管理單位未妥善處理問題，並在社群媒體持續發文表達不滿。警方仍在調查犯案動機。

為何重要

這起發生在美國首都核心住宅區的致命槍擊案，使一宗長期未解的公寓管理訴訟成為調查暴力動機的重要線索。

金融時報

輝達執行長黃仁勳因婚外情醜聞辭職 財務長暫代職務

Nvidia live: Jensen Huang resigns as chief executive after affair allegations

摘要

美國AI晶片大廠輝達創辦人兼執行長黃仁勳，因涉及兩起婚外情的報導引發爭議，12日辭去執行長、總裁及董事職務，即刻生效。財務長克蕾絲將暫代執行長，董事會同步展開接班人遴選，考慮內部及外部人選。消息公布後輝達股價大跌，市場擔憂這場領導層危機衝擊AI產業。

為何重要

輝達透過晶片供應、投資及融資安排深度參與AI產業發展，黃仁勳突然離職，考驗這套高度依賴創辦人領導的商業體系。

衛報

黃仁勳涉多起婚外情辭去輝達執行長 美股收盤下跌4.3%

Jensen Huang resigns as Nvidia CEO after alleged affairs

摘要

輝達創辦人黃仁勳12日因婚外情爭議辭去執行長職務，相關報導涉及一名遭美國情報單位懷疑與中國情報機構有關的女子，以及兩名公司員工。輝達董事會任命財務長克蕾絲暫代執行長，並尋找永久接班人。輝達股價當天開盤一度重挫13%，最終收跌4.3%，單日市值蒸發逾1800億美元。

為何重要

這場醜聞牽涉潛在外國情報活動，讓企業領導人私生活爭議上升至國安層面，也使輝達在美中AI競爭加劇之際面臨治理考驗。

路透

黃仁勳再爆與第2名輝達員工有親密關係 婚外情爭議增至3起

Former Nvidia CEO Huang had a relationship with a second employee, sources say

摘要

兩名知情人士透露，已辭職的輝達執行長黃仁勳，另與一名公司員工有親密關係。這是繼他被披露與一名疑似中國間諜的女子，以及輝達醫療保健部門副總裁鮑爾有婚外情後，再曝光的第3起關係。路透未公布新涉事員工姓名，輝達拒絕回應，黃仁勳及相關人士也未回覆回應請求。

為何重要

醜聞持續擴大，加深外界對輝達公司治理及領導權穩定性的疑慮。輝達與AI企業間龐大的投資和晶片供應關係，也使衝擊可能擴及整個產業。

美聯社

川普稱不需與伊朗達成協議 要范斯轉攻美國國內貪腐與犯罪

Trump bluntly tells JD Vance to shift focus from Iran to targeting ‘corruption and crime’ at home

摘要

美國總統川普12日公開指示副總統范斯，停止將重心放在美伊戰爭與和平協議談判，轉而全力處理他所指控的民主黨執政地區貪腐及犯罪問題。川普宣稱美國已不需要與伊朗達成協議。范斯先前主導停火談判，並在共和黨期中選舉慘敗後，直言美伊戰爭及其經濟衝擊是共和黨失利的重要因素。

為何重要

川普調整范斯的任務，凸顯共和黨選舉失利對白宮政策的影響。伊朗外交斡旋退居次要位置，也增加未來停火安排的不確定性。

（本文與AI協作）