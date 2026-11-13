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西班牙住房危機大罷工 引爆大選前朝野與勞資激辯

中央社／ 馬德里12日專電
在西班牙巴塞隆納全國性總罷工後，抗議者11日利用金屬柵欄試圖強行闖入一家蘋果商店。（美聯社）
在西班牙巴塞隆納全國性總罷工後，抗議者11日利用金屬柵欄試圖強行闖入一家蘋果商店。（美聯社）

西班牙11日發動14年來首度全國性24小時大罷工，各大城市皆爆發大規模示威遊行，以抗議延燒不止的住房危機。這場罷工引發朝野與勞資激辯，導致大選前夕各界交鋒白熱化。

西班牙自2012年以來首次爆發全國總罷工，由西班牙兩大工會包括總工會（UGT）及工人委員會（CCOO）號召，以「薪資、租房和物價」3大關鍵經濟問題為口號，發起大規模動員，並獲得租戶聯盟支持。

這場大罷工的導火線起源於9月23日，馬德里一名87歲老婦因付不起企業房東倍數調漲的房租，遭強制驅逐後送醫，事件過後不幸身亡，加上國會日前否決左翼政府提出的住房改革法案，徹底點燃民眾怒火，至今已引爆數波示威抗議行動，並促使總理桑傑士（Pedro Sánchez）提前於11月29日舉行大選。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，即使11日晚間天候惡劣，暴雨傾盆，首都馬德里仍有12萬人參與示威遊行；其他大城市如巴塞隆納和瓦倫西亞，也分別有5萬5000人及4萬人走上街頭。

雖然罷工活動大致和平，但全國多處爆發警民衝突，至少發生1144起事件，超過100人遭到逮捕。

面對罷工與示威浪潮，西班牙各方反應顯著分歧，引發政壇各黨派、勞工團體與商界領袖、媒體及民間在大選前夕的激烈交鋒。

由社會勞工黨（PSOE）所領導的左翼聯合政府，對於大罷工及其訴求表示尊重；右翼在野陣營包括保守派「人民黨」（PP）與極右翼「民聲黨」（Vox），則認為工會「受僱於政府」，強烈抨擊大罷工帶有選舉目的，是針對在野黨、而非針對現任政府發動。

此外，由於警方在多個城市皆對示威者使用警棍、橡皮子彈、胡椒噴霧與催淚瓦斯，遭到不少左翼內閣與左派人士嚴厲譴責「執法不當」，並要求內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）下台。

面對譴責聲浪，馬拉斯卡表示，他絕無下令進行過度使用武力的行動，已宣布啟動調查。

兩大工會與租戶聯盟皆稱讚這場罷工獲得了歷史性的成功，但代表商界領袖的西班牙企業組織聯合會（CEOE）則堅稱罷工失敗，因為根據他們的數據，全國平均參與率不到5%。

就連民眾也在社群媒體上進行激烈辯論，有人抨擊警方執法過當，傷害和平示威者甚至波及無辜街友；但也有人批評罷工糾察隊與蒙面人士使用暴力強迫商家停業，癱瘓城市運作。

西班牙國會大選的競選活動將於13日凌晨0時展開，然而，因住房危機引爆的罷工與抗議浪潮至今仍在發酵，持續為西班牙政壇帶來劇烈震盪。

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