阿聯卡車失控翻覆波及多車 釀14死30傷

阿拉伯聯合大公國內政部今天表示，一輛卡車在路上失控撞上多台車輛並引發火勢，造成14人死亡、30人受傷。

法新社報導，事故發生在富查伊哈邦（Fujairah）入口處一條道路上。

內政部聲明指出，事故發生於午夜前後，「一名卡車駕駛行經這條道路時，失去對車輛的控制，先撞上一輛車，隨後翻覆，再撞上多台因車流緩慢而停在路上的車輛」。

聲明補充道，撞擊導致「卡車起火，火勢延燒至其他多台車，造成重大人命傷亡」。

警方、救護車及民防團隊等緊急救援單位迅速趕赴現場。傷者中有一半後來已出院，其餘仍在接受治療。

內政部表示，當局正在透過DNA檢驗確認死者身分。

印度駐杜拜（Dubai）領事館表示，死者中有印度公民，領事館已與罹難者家屬取得聯繫，同時與地方當局密切合作，提供一切可能的協助與支援。