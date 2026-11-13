COP31／帛琉總統：台灣無法參與 全球損失

站在氣候變遷第一線的太平洋島國、台灣友邦帛琉，總統惠恕仁昨天在會場接受台灣媒體採訪。他強調，小島國不是只伸手要錢，而是希望邀各國「跟我們一起投資」、攜手面對氣候變遷；台灣正是帛琉的重要夥伴，無法正式參與這些國際談判，「真的是全地球的損失」。

惠恕仁說，帛琉主辦太平洋島國論壇期間，便展示了與台灣在糧食安全、水產養殖、農業與再生能源的合作成果，包括電動公車、全再生能源建築和氫能交通。把有能力、有技術的夥伴排除在外，「就是全世界的損失」。

談及小島國家處境，惠恕仁說，二○二一年是他首度參加ＣＯＰ，當時他曾和世界各國喊話：「你們乾脆直接轟炸我們算了」。各國一直在談，帛琉的家園卻一點一點被摧毀，這屆ＣＯＰ必須真的是「落實的ＣＯＰ」。小島國家希望看到資金流進太平洋韌性基金、希望看到再生能源投資成長為三倍，更期待每屆ＣＯＰ談的，能化為具體行動。

太平洋島國設立「太平洋韌性基金」，提供社區小額補助建立韌性，目前已募得二億美元，其中一億來自島國自己，目標明年達到五億美元。能源轉型則是另一個解方。惠恕仁表示，二○二三年以來，帛琉化石燃料消費量減少約一成；再生能源已占發電量逾百分之二十五，目標二○三二年達到百分之一百。

這也是帛琉力挺COP31主席國「35 by 35」目標的原因。