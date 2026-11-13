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COP31／領袖峰會 聯國秘書長向化石燃料宣戰

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／安塔利亞報導
COP31太平洋島國展區聚集各國代表與民眾交流，展現小島國家在氣候談判中凝聚發聲的能量。 記者張文玠／攝影
COP31太平洋島國展區聚集各國代表與民眾交流，展現小島國家在氣候談判中凝聚發聲的能量。 記者張文玠／攝影

正在土耳其舉行的聯合國氣候峰會（COP31），過去兩天召開領袖峰會，雖然重量級大國領袖集體缺席，但在主辦國澳洲率領下，太平洋島國領袖輪番發言，凸顯本屆峰會著重海洋與島國沉沒議題。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則痛批，石油與天然氣公司因美伊戰爭的能源危機而賺進暴利，呼籲對這些公司徵收「暴利稅」，「化石燃料必須像恐龍一樣走入歷史」。

我國友邦馬紹爾群島總統海妮前天在峰會發言，一旦全球升溫超過《巴黎協定》攝氏一點五度目標，海浪會侵蝕他們的海岸，摧毀城鎮、學校與醫院。她感嘆，馬紹爾七月時可見五顏六色珊瑚，數個月後就嚴重白化，「面對升溫超標的威脅，我們必須給予強力回應，否則我們熟知的世界就會終結」。

古特瑞斯指出，全球約四分之三人口生活在依賴進口化石燃料的國家，人們暴露在價格衝擊與生活成本危機中，呼籲加速脫離化石燃料並針對大型石油公司的暴利課稅。「上一季，九大石油公司賺進九五○億美元利潤，而損失與損害基金只收到約六億美元。」他促各國擴大使用再生能源，在二○四○年前將石油與天然氣使用量減少三分之一。

他強調，去年全球碳排創下新高，升溫超過攝氏一點五度已經無可避免，全球需要加大努力，讓超過一點五度成為「暫時的超標」。

瑞典環保少女童貝里昨現身峰會，痛批各國對氣候危機毫無作為，地球正在被殺害，而凶手正是那些應拯救我們的人，「當我們的人權受到國家和其他組織威脅時，我們有責任站出來，當房間裡的大人，為每一個人的人權而戰」。

峰會也出現夫人外交場景。土耳其第一夫人埃米內厄多安（Emine Erdogan）與各國領袖夫人宣布啟動「全球零廢棄聯盟」跨國平台，讓各國相互借鏡、發展聯合計畫，聚焦零廢棄與循環經濟、塑膠與包裝廢棄物等五大領域。

秘書長 巴黎協定 美伊戰爭

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