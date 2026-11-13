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印尼政壇地震！副總統吉伯朗學歷無效請辭 外媒：恐動搖前、現任總統結盟

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
年僅卅九歲的印尼前總統佐科威長子吉伯朗（右）請辭副總統。圖為他十二日赴總統府「獨立宮」，與總統普拉伯沃（左）會面。歐新社
年僅卅九歲的印尼前總統佐科威長子吉伯朗（右）請辭副總統。圖為他十二日赴總統府「獨立宮」，與總統普拉伯沃（左）會面。歐新社

印尼總統佐科威之子、副總統吉伯朗，因學歷爭議於十二日請辭。外媒報導指出，這可能使現任總統普拉伯沃與佐科威的政治結盟分裂，並使印尼面臨進一步的政治不確定性。

據印尼選舉法規，副總統候選人須完成高中或同等學力教育。曾在海外求學的吉伯朗憑同等學力證明，和普拉伯沃搭檔選前年總統大選。吉伯朗叔叔時任印尼憲法法院院長，也取消原會使吉伯朗無法參選的年齡限制。

對於吉伯朗的高中學歷是否符合選舉法規，憲法法院十月並未發現足以證明他完成相當於高中教育的海外學歷文件。印尼最高法院也裁定，並未發現任何證據顯示他持有可作為認定具備高中或同等學力依據的外國文憑或證書，因此他的高中學歷無效。

約一二○位來自八個黨團的印尼國會議員十一日提出動議，要求彈劾吉伯朗。他十日和普拉伯沃會面時就表達辭意。他的幕僚布迪指稱，吉伯朗十一日向普拉伯沃請辭。吉伯朗十二日也向印尼「人民協商會議」（ＭＰＲ）請辭。

佐科威兩度在大選擊敗具退將身分的普拉伯沃，因任期限制無法尋求連任而支持普拉伯沃。但普拉伯沃政府的免費營養餐食等政策爆發弊案，處理經濟問題的能力也備受質疑，近幾周引發數千名示威者走上街頭抗議。

普拉伯沃疑似遭非法監聽，包括被視為佐科威親信的前全國警察總長里斯提約等人涉案。里斯提約已被捕，上周也被普拉伯沃開除總統幕僚長職位。分析家認為，監聽案已加深普佐間的裂痕。一旦兩人公開決裂，可能使普拉伯沃政府更不穩定。

佐科威十二日聲稱，他仍支持普拉伯沃，也會繼續支持普拉伯沃政府，特別是為民眾福祉服務的政策。

印尼智庫安全與戰略研究所執行長凱魯爾說，儘管佐科威仍擁有政治影響力，但吉伯朗去職後，佐科威人馬直通權力核心的管道可能減少。這反而為普拉伯沃創造更大空間，讓他能鞏固領導地位和推動政治議程。

印尼 普拉伯沃 憲法法院 總統

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