全國罷工與抗議潮過後 西班牙國會通過居住保障措施

西班牙民眾過去數週上街抗議生活成本高漲，並於近日發起全國大罷工後，國會今天立法通過限制驅逐房客和旨在提升住房負擔能力的相關措施。

法新社報導，西班牙國會議員通過上述住房保障措施，但否決租賃合約自動續約的條款，這是住房運動人士主要訴求之一。

本次住房危機導火線起源於9月23日，一名住在馬德里的87歲退休婦人阿巴斯卡爾（MaricarmenAbascal），因無力負擔企業房東調漲數倍的房租，遭強制驅逐出她住了70年的公寓，引發民眾長期累積的不滿。阿巴斯卡爾已於10月辭世。

大規模示威席捲西班牙，多座城市連續數週搭起抗議營地，規模最大的一處設在馬德里具指標性的太陽門廣場（Puerta del Sol）。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）10月宣布，將提前在11月29日舉行大選。他希望利用民眾對住房問題的不滿，在大選中爭取選民支持，將外界注意力從北非飛地休達（Ceuta）移民事件及同月火車追撞事故轉移開來。

不過，民調領先的右翼反對黨揚言，一旦勝選將廢除這些措施。