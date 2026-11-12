泰國軍方從泰柬邊境衝突學經驗 強化無人機自主研發

泰柬邊境去年爆發衝突時，無人機是泰軍監控及作戰的重要工具。泰國軍方今天指出，無人機改變傳統戰場樣態，但衝突暴露裝備不足、電子戰及採購程序緩慢等問題，未來將加強本土無人機研發。專家則指出，預算限制是一大挑戰。

泰國國防科技研究院（DTI）今天在曼谷舉行的亞洲無人機科技展（DronTech Asia）論壇中，邀請陸海空軍及泰國皇家武裝部隊「聯合能力指揮部」（JCC）代表，分享無人機在邊境衝突中的運用經驗及未來發展需求。

泰國與柬埔寨去年12月發生致命邊境衝突時，無人機成為泰國軍方蒐集情報、監控敵方部署及支援作戰的重要工具。

●空軍檢討作戰需求

泰國皇家空軍第三聯隊聯隊長宋薩（SongsakThammasarn）表示，空軍主要使用中遠程無人機進行偵察，在衝突發生前約2個月就進入相關區域蒐集情報，掌握敵方部隊移動及軍事部署。

他指出，無人機能夠觀察砲兵、BM-21多管火箭系統及坦克等裝備位置，甚至掌握敵方一定範圍內的動態，讓軍方在規劃作戰時取得優勢。

宋薩表示，無人機讓戰場情勢更加透明，「不像以前的作戰那樣充滿不確定性，當無人機進入該區域時，一切都變得清晰，什麼都看得一清二楚」。

不過，宋薩也指出，空軍目前使用的無人機主要仍用於偵察，因此即使發現敵方目標，仍須等待戰機支援攻擊，反應時間受到限制。他說，泰國空軍從衝突經驗中檢討，認為有必要發展戰鬥無人機（UCAV），並與戰鬥機協同作戰。

宋薩表示，泰國未來也希望發展誘餌無人機、自殺式無人機及電子情報偵察系統，並透過衛星通訊延長無人機滯空及作戰範圍。

●外國製無人機資安受關注

泰國皇家武裝部隊「聯合能力指揮部」聯合自主與防空部隊副指揮官伊提功（Itthikorn Kasetsoontorn）向中央社表示，泰國希望發展本土無人機產業，但也需要與外國企業合作，目前最大的挑戰是技術轉移。

他說，泰國需要更多不同種類的無人機，以因應不同任務需求，長期目標是建立自主技術能力，並直言「希望發展自己的技術，例如擁有自己的晶片」。

針對外國製造無人機可能帶來的資訊安全風險，伊提功則表示，泰國注意到外國製無人機可能帶來的網路安全問題，但必須在安全考量與取得技術能力之間取得平衡。他強調，這是個人看法，不代表國防部的立場。

德國軍方11日證實因擔憂資料及資訊科技安全，將不再使用中國製造的無人機，並改用德國或其他歐洲產品。

對此，泰國國防科技研究院系統工程部主任皮拉育（Peerayudh Saratayn）向中央社表示，泰國已注意到相關風險，但他認為，使用者應審慎評估產品及系統設定，而不是單純以製造國籍判斷。他說：「泰國可以採購中國產品，並透過適當的配置及設定，以符合自身需求。」

皮拉育也強調，泰國歡迎外國企業投資國內無人機供應鏈，並希望促進東南亞國家合作，整合各國技術及人才，以降低產業發展成本。

●自主研發面臨預算挑戰

他認為，泰國無人機產業未來應在國際合作與自主研發之間取得平衡，才能逐步建立完整的國防科技能力。

皮拉育補充說，泰國已有不少本土企業具備軍用無人機生產能力，處理爆裂物方面也沒有問題，但實際運用仍面臨預算限制。他指出，完整的無人機作戰系統不只有飛行器本身，還包括反制及反反制設備。

他舉例說：「一套無人機探測設備可能只能涵蓋數平方公里，若要保護更大範圍，就需要大量設備。」

皮拉育告訴中央社，為了將預算發揮到最大效益，軍方須審慎採購，並與包括大學在內的各方合作。

亞洲無人機科技展自11日起連續3天在曼谷舉行，其中數家泰國無人機業者展示軍用無人機設備，並有部分零件是來自台灣的供應商。

泰國無人機公司NAc Drone向中央社透露，過去8年研發重心主要放在農業用途，但泰柬邊境去年爆發衝突後，軍事需求也促使業者開始投入軍用無人機的研發。業者在展區展示無人機控制中心，並表示操作人員可透過系統遠端操控無人機，執行監控及軍事任務。