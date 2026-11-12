「雅爾塔2.0」？中美俄可能的三方峰會引發擔憂

據來自中美雙方的消息，11月11日，美國國務卿兼國家安全顧問馬爾科·盧比奧同中共中央外事工作委員會辦公室主任、政治局委員兼外交部長王毅通了電話。

中國外交部發布的消息稱，「王毅表示，習近平主席9月訪美順利、成功」，「中美關系穩定勢頭來之不易」，「中國對美政策保持穩定性和連續性，願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會」。

美國駐華大使館發布的消息稱，「雙方討論了川普總統即將赴中國出席亞太經合組織峰會以及習總書記即將赴佛羅裡達州出席二十國集團峰會的相關事宜」，「雙方一致認為，在領導人層面開展有意義的對話，包括未來可能舉行的任何美、中、俄領導人三方會晤，對於推進和平與無核化等目標有重要意義」。

美、中、俄領導人三方會晤將發出何種信號？

《華爾街日報》此前援引前俄羅斯情報官員透露，普京在10月9日與川普的通話中，提議與美中元首就烏克蘭問題舉行會晤。11月18日至19日深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會為中美俄領導人提供了舉行三方會晤的契機。此前，中美俄三國領導人從未舉行過正式的三方會談。10月19日，川普給出回應，表示願意參與會晤，但強調重點將是無核化問題，而非結束俄烏戰爭。

中美俄可能舉行的峰會引發了可能出現一場現代雅爾塔會議的擔憂，即由三位強權領導人瓜分世界，卻完全不顧及烏克蘭、歐洲等其他各方的利益。烏克蘭總統澤連斯基警告說，深圳峰會可能會重演「雅爾塔模式」，即在21世紀重新劃分「勢力範圍」。

美國哈德遜研究所的齊波拉·弗裡德（Tsiporah Fried）認為，這種三方會晤之所以令人反感，是因為它傳遞出一種信號，即「幾個大國可以在其他國家缺席的情況下，擅自決定這些國家的安全與未來」。 她對法新社表示，僅從這種會晤形式本身來看，就已經傳達出了一個明確的信息：即「誰才是有分量的角色，以及誰的利益可以被他人拿來談判」。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示：「三方的訴求差異巨大，這使得預期管理變得十分困難。會談最終未能取得任何突破的可能性很高。」

在核裁軍問題上，中國長期堅持認為，只有當美國和俄羅斯先削減其龐大的核武庫後，中國才會同意就自身的核儲備進行談判。 王文對法新社表示，此次峰會更有可能產生一些較小的成果，例如建立危機溝通熱線，或在反恐、公共衛生、氣候變化等領域開展合作。他也表示，中國可以利用此次峰會「強調維護主權並支持多邊組織」，從而消除人們對「第二次雅爾塔」的擔憂。他說，如果北京利用此次會晤，堅持讓歐洲參與到涉及歐洲大陸安全的討論中，這「實際上可能為中歐之間的溝通開啟一個新的窗口」。

澳大利亞國立大學政治學者宋文笛指出，如今並不存在一個能將這三個大國團結在一起的共同敵人——就像當年對抗納粹德國促成了羅斯福、丘吉爾和斯大林聯合起來那樣，「因此，零敲碎打式的利益交換或許可行，但達成一項宏大的全面協議則不太可能。」他補充道，被中國視為領土一部分的台灣，仍將密切關注此次會晤。 宋文笛說：「如果川普政府為了自身便利，可以輕易拋棄一個伙伴（烏克蘭），那麼它同樣也可能拋棄另一個伙伴。」

「亞洲集團」（The Asia Group）主席、曾在拜登政府任職的資深外交官庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）認為，對川普而言，他真正看重的或許只是一張照片，即他與另外兩位被他視為「大國同僚」的領導人的合影。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）地緣政治與外交政策項目主任、韓國問題專家車維德（Victor Cha）指出，共和黨在中期選舉中的失利，反而使得這種「高調會晤」發生的可能性進一步增加了。他認為，川普在兩個任期內投入了大量精力關注朝鮮問題，他可能會把重點放在這一類‘政治遺產’問題上。

（路透社、法新社）

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