菲律賓將辦東協峰會 多個團體抗議川普來訪

東協峰會及相關峰會即將在馬尼拉登場，美國總統川普預定參與。菲律賓多個學生與民間團體今天分別發動示威拒絕川普來訪，並抨擊川普政府的移民政策以及美方主導的「矽盛世」倡議。

菲律賓外交部昨天宣布，第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會將於15日至17日在馬尼拉舉行，美國總統川普（Donald Trump）將於17日出席「東協-美國特別峰會」（ASEAN-United States SpecialSummit）。

青年民團「並肩青年」（Akbayan Youth）今天上午在馬尼拉大都會馬卡蒂市（Makati）川普大樓（TrumpTower）前發動「假髮示威」，約100名菲律賓青年頭戴金色假髮，高喊「驅逐川普」。

「並肩青年」全國主席曼尼塞斯（Khylla Meneses）說，川普的政治路線充斥種族歧視與戰爭思維，威脅各國人民生命安全及國家主權，並且造成油價飆漲，應該反對他來訪。

川普大樓是菲律賓一家房地產商取得川普品牌授權所興建，並非由川普所有。

另一方面，菲律賓政府正積發展呂宋島中部的新克拉克市（New Clark City），希望成為美國主導「矽盛世」（Pax Silica）倡議的落腳點。「菲律賓農民運動」（KMP）及「汗水之子」（Anakpawis）等團體今天在奎松市（Quezon City）發起「川普Out、菲律賓不是待售商品」示威，表達反對「矽盛世」倡議，擔憂土地與礦產資源會遭先進國家掠奪。

民團「奮起菲律賓」（Tindig Pilipinas）則宣布將於明天把奎松市一處圓環布置成藍色，以「視覺抗議」的方式迎接川普，並提醒各方重視和平、正義與人權。

隨著峰會逼近，大馬尼拉主要道路已掛上歡迎看板與標語，工作人員忙著清掃街道，重新粉刷人行天橋、交通標線及護欄，營造整潔市容。

然而，執法人員把平日擺滿攤販的帕拉納圭市（Parañaque）巴克拉蘭區（Baclaran）清空，許多攤販控訴生計被剝奪，在物價齊漲之際生活更加艱難。馬拉坎南宮說明，清場是為確保外國領袖及代表團安全。

此外，菲律賓政府在來訪領袖可能經過的部分路段，圍上印有菲律賓名畫的長布條，雖然帶來濃厚藝術氣息，但也遭部分人士抨擊是企圖遮擋都市貧窮角落。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）10日已對主要會場菲律賓國際會議中心（PICC）和國際媒體中心完成最後視察，確認設施準備就緒、峰會能流暢進行。