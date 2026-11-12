俄羅斯與烏克蘭互轟對方首都 美國特使抵莫斯科
美國特使抵達莫斯科要會見俄羅斯總統普丁之前不久，俄國與烏克蘭軍隊於今晨互相攻擊對方首都，而俄烏兩國昨天才剛在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束和談磋商。
普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）在俄羅斯首都莫斯科一座機場迎接美方談判代表庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（SteveWitkoff），兩人預定今天稍晚會晤普丁。
俄羅斯國防部稍早於通訊軟體Telegram發文宣稱，俄軍攻擊烏克蘭的軍事及能源設施，還有烏國首都基輔一座彈藥庫。
另外，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在Telegram發文聲稱，俄方擊落5架飛往首都的無人機。
美方談判代表結束莫斯科行程後，計劃飛往愛爾蘭，要會晤預定在當地出席歐洲領袖會議的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。
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