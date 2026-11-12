快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

俄羅斯與烏克蘭互轟對方首都 美國特使抵莫斯科

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導

美國特使抵達莫斯科要會見俄羅斯總統普丁之前不久，俄國與烏克蘭軍隊於今晨互相攻擊對方首都，而俄烏兩國昨天才剛在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束和談磋商。

普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）在俄羅斯首都莫斯科一座機場迎接美方談判代表庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（SteveWitkoff），兩人預定今天稍晚會晤普丁。

俄羅斯國防部稍早於通訊軟體Telegram發文宣稱，俄軍攻擊烏克蘭的軍事及能源設施，還有烏國首都基輔一座彈藥庫。

另外，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在Telegram發文聲稱，俄方擊落5架飛往首都的無人機。

美方談判代表結束莫斯科行程後，計劃飛往愛爾蘭，要會晤預定在當地出席歐洲領袖會議的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

俄羅斯 烏克蘭 莫斯科

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

俄烏阿布達比會談現轉機 美特使將分晤普亭澤倫斯基

俄烏阿布達比會談第2日落幕 雙方同意大規模換俘

俄烏達大規模換囚共識 美籲停戰協定綁歐洲安全架構惹議

列寧格勒州遇襲 俄羅斯稱擊落92架無人機

相關新聞

李在明出席深圳APEC峰會前 韓外長將訪中談兩國關係

韓國外交部長趙顯將於明天訪中，並與中國外交部長王毅會談。據韓方消息，雙方將在韓國總統李在明下週出席深圳APEC峰會前，就...

美俄烏和平會談結束！同意大規模換囚 川普女婿將赴俄

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

印尼副總統吉伯朗爆學歷爭議 12日正式辭職

印尼前總統佐科威（Joko Widodo）之子、副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），因法院裁決引發學歷資格爭議，12日正式遞交辭呈，恐使總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與佐科威的關鍵政治聯盟分裂，並讓印尼面臨進一步的政治不確定性。

400萬人走上街頭！住房壓力引爆社會怒火 西班牙大罷工至少73人遭逮捕

西班牙今天爆發全國大罷工，約400萬名勞工、相當於全國勞動人口的1/5，為抗議住房危機走上街頭。工會表示，罷工活動大致和...

輝達完蛋了？黃仁勳桃色風暴為何踩到美國企業文化禁忌

輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳的親密關係捲入中國間諜疑雲後，現在又傳出與輝達公司內部的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。輝達市值超過4兆美元，是全球AI產業的龍頭之一，然而黃仁勳的私人感情關係卻陷入國安洩密的問題，再加上爆出與公司內部高階主管有染，連帶讓輝達公司的信譽受損、打擊投資人的信心。

「秘魯人教宗」重返故鄉 良十四世促正視歷史傷痕

教宗良十四世今天抵達他「摯愛的」秘魯，展開充滿懷舊情的返鄉之旅。他在獲選領導全球14億天主教徒之前，曾在秘魯擔任傳教士長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。