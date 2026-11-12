印度擬簡化簽證流程 申請人少填7成欄位

印度政府宣布將簽證制度進行合理化改革，申請者預料將可少填65%到70%的欄位，申請流程因此可加快，希望促進外國旅客入境、醫療旅遊、學生入學等，能更加便捷。

印度內政部（Ministry of Home Affairs）11日宣布優化簽證系統，將13種簽證類別減少到9種，簽證申請表中需填寫的欄位，也將大量減少約7成，希望讓簽證申請流程更快速。

印度內政部目前正在對簽證申請網站進行系統優化，預計年底開始讓外國民眾以新的框架申請簽證。

印度的經濟時報（Economic Times）指出，新訂後的簽證框架，希望減少具重疊性的簽證類別，為訪客、患者、學生、研究人員、投資人士、商務人士等，提供更清楚的申辦方向。

舉例來說，原本的「觀光簽證」（Tourist Visa），變更為「停留簽證」（Visitor Visa），因此外國民眾未來需要入境印度，都可以申請停留簽證，不必糾結於旅行目的，在申請觀光簽證或其他簽證間猶豫不決。

另外，包括「醫療簽證」、「學生簽證」和「商務簽證」的相關規定也進行了調整，希望提高申請簽證的便利性，促進印度和各國在合法旅行、教育、醫療保健、經濟往來的交流與互動。

協助台灣民眾申請印度簽證多年的台灣籍旅行業者接受中央社記者訪問時表示，目前舊版簽證最常見的疑問，大概是類似旅途若經印度，到底要辦「觀光簽證」還是「過境簽證」（Transit Visa）這樣的問題，「同樣的旅程，有時候可以（用某種簽證），有時候又會被退件，要你改申請另一種（簽證），讓人滿困擾的。」

該業者告訴中央社記者，另一個大問題是，現行舊版簽證，要填寫的欄位非常多，「實在非常麻煩」，包括像父母的姓名在內，很多欄位對旅客來說，真的滿困擾的，「不是經常出國的人，連自己姓名的英文拼音都不見得背得起來，更何況是父親或母親的姓名英文拼音。」

一名被派駐在印度工作多年的台灣籍幹部，經常需幫新派駐到印度或短期到印度支援的同事申辦簽證，他接受中央社記者訪問時表示，每次申請時，光是想到底要辦「工作簽證」（Employment Visa）或「商務簽證」（Business Visa）就十分頭痛了。

這位台灣籍幹部告訴中央社記者，每個同事的情況都不一樣，同樣的工作性質，可能會被要求申請不同的簽證；同樣的簽證種類，需提交的文件可能也不盡相同；甚至同樣一份文件，也會因相關規定改變而被退件，或有需要補件的情況，「感覺規定不時會因為政策就隨時變化，但我們不可能立即知道改變，只能每個同事的簽證，都請公司的人資單位個案處理。」

一位台灣學界人士接受中央社記者採訪時表示，以他和其他學校老師的經驗，最頭痛的是，獲邀到印度參加研討會或相關活動，邀請函通常都非常接近活動時才收到，沒辦法提前申辦「研究簽證」（ResearchVisa）或其他特定簽證，「大膽一點的人，低調辦了觀光簽證就去了；謹慎一點的，很多只能忍痛放棄參加國際交流的大好機會。」

該台灣學界人士告訴中央社記者，若相關活動是每年定期舉辦，或對口單位是長年合作的，台灣這邊的受邀學者，現在都會提早在活動前至少幾個月，就不斷與主辦單位聯繫，希望及早開立邀請函等相關證明文件，以利及早申辦符合規定的簽證到印度。