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李在明出席深圳APEC峰會前 韓外長將訪中談兩國關係

中央社／ 台北12日電
南韓總統李在明。 路透社
南韓總統李在明。 路透社

韓國外交部長趙顯將於明天訪中，並與中國外交部長王毅會談。據韓方消息，雙方將在韓國總統李在明下週出席深圳APEC峰會前，就韓中關係、朝鮮半島局勢等議題進行討論。

韓聯社今天報導，韓國外交部發言人朴斗淳12日在例行記者會上表示，趙顯應王毅邀請自13日至14日對中國進行訪問。兩位外長將於13日舉行會談。

朴斗淳表示，這將是韓中外長時隔3個月再次舉行會談。李在明下週訪中出席亞太經濟合作（APEC）深圳峰會之際，兩位外長將就韓中關係、朝鮮半島地區局勢等事宜廣泛交換意見。

中韓外長上一次會談是在今年8月19日，王毅時隔約5年再度訪韓。韓國外交部當時表示，該場會談成為APEC峰會前夕檢視韓中關係全面恢復成果並正式啟動下一階段高層交流準備工作的契機。

此外，韓聯社今天引述韓國高官報導，關於美中俄領導人藉下週東協峰會和APEC峰會舉行三邊會談的可能性，韓國政府並不排除。若會談登場，有可能討論朝鮮半島問題，因此韓國政府正在關注相關動向。

李在明 APEC 訪中 韓方

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