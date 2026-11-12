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全球領袖齊聚亞洲對話 AI、貿易與核裁軍成焦點

中央社／ 馬尼拉12日綜合外電報導

全球領袖即將齊聚亞洲，出席一系列重要會議，議題涵蓋人工智慧（AI）、貿易，甚至可能觸及核裁軍。

法新社整理未來幾天值得關注的幾項重要議題：

● 3場峰會，5天行程

東南亞國家協會（ASEAN）11個成員國領袖將於15日在馬尼拉舉行今年最後一場領袖峰會，法國總統馬克宏則將出席在金邊舉行的法語系國家組織峰會。

接著，焦點將往北轉移至深圳，迎接一年一度的亞太經濟合作會議（APEC）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預料將是APEC峰會的重要人物之一，印度總理莫迪（Narendra Modi）則將出席東協峰會，美國總統川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）將前往兩場峰會。

分析人士告訴法新社，川普近期在期中選舉遭遇慘敗，不會明顯改變亞洲各國對這位美國總統的看法。

● 習近平、川普和普亭會面

中國國家主席習近平、川普與普亭可能舉行的三方會談，議程至今仍不明朗，但在APEC會議期間，沒有其他會面會比這場會談更受矚目。

雖然普丁一直力推針對烏克蘭局勢展開談話，但川普本週暗示，會談焦點將放在核裁軍以及結束他在伊朗陷入困境的戰事上。

接受法新社訪問的分析人士提醒，不應對這場會談抱持太高期待。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員何瑞恩（Ryan Hass）告訴法新社：「象徵意義…將占這場會談實質內容相當大的比重。」

何瑞恩預期，習近平與普丁雖然會「禮貌聆聽」川普對軍備管制的看法，但他表示，兩人可能只會「就廣泛原則達成共識，不會承諾採取任何後續行動」。

另外，川普曾一度期盼與北韓領導人金正恩會面一事，但平壤當局已多次拒絕美方的示好，目前看來已徹底破局。

● 聚焦人工智慧（AI）安全防護

習近平與川普9月同意建立AI事件「溝通管道」後，AI將成為APEC峰會的熱門議題。

川普一再駁斥AI可能對人類構成威脅的疑慮。不過，儘管美中科技競爭激烈，但由於雙方對生物武器及基礎設施遭到駭客攻擊抱持共同的安全疑慮，呼籲加強合作的呼聲也日益高漲。

習近平9月表示，華府與北京有責任「善用AI並妥善管理，確保AI發展始終受到人類控制」。

Carthage Capital投資基金創辦人史蒂芬．吳（Stephen Wu，音譯）告訴法新社，APEC會談可能以習近平與川普先前達成的溝通管道協議為基礎進一步推進。

另一方面，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入間諜醜聞，可能為AI議題的討論蒙上陰影。黃仁勳原本普遍被預期將陪同川普出席APEC。

● 東協南海爭端難解

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，隨著領袖峰會在馬尼拉登場，任期即將告一段落，但菲國的一項主要目標看來難以實現，也就是與中國簽署南海行為準則（COC）。

南海爭端持續延燒，整年來為東協各項活動蒙上陰影。7月一場峰會登場前一天，菲律賓與中國船員發生衝突；10月一場國防會議也爆發外交爭端。

一名參與峰會籌備工作的東南亞外交官告訴法新社，他看不出馬尼拉會議有達成任何協議的可能。

● 關稅有望鬆綁？恐怕不太可能

貿易將是東協與APEC的重要議題，但在美中緊張局勢與川普的關稅戰夾擊下，推動區域自由貿易架構的前景依舊充滿變數。

習近平9月訪問白宮期間，美中同意將雙方貿易戰休兵期限延長至明年1月10日，但雙方在中國稀土出口規模方面仍存在摩擦。

至於其他APEC及東協成員國，短期內美國貿易政策預料不會出現重大變化。

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