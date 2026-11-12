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400萬人走上街頭！住房壓力引爆社會怒火 西班牙大罷工至少73人遭逮捕

中央社／ 馬德里11日綜合外電報導
西班牙全國總罷工期間爆發抗議，在衝突中，人們拆下了一個交通標誌。 美聯社
西班牙全國總罷工期間爆發抗議，在衝突中，人們拆下了一個交通標誌。 美聯社

西班牙今天爆發全國大罷工，約400萬名勞工、相當於全國勞動人口的1/5，為抗議住房危機走上街頭。工會表示，罷工活動大致和平，但到了晚間，巴塞隆納及馬德里部分地區爆發警民衝突，至少73人遭到逮捕。

儘管天候惡劣，勞工仍冒著風雨設置罷工糾察線。馬德里、巴塞隆納及西班牙各地城市都舉行大規模遊行，距離西班牙提前舉行的全國大選已不到3週。

到了晚間，巴塞隆納爆發警方與部分抗議者的衝突。路透社畫面顯示，主要遊行活動結束後，擺置在街道上的家具遭到縱火。

目擊者指出，馬德里的緊張情勢也升高，防暴警察在西班牙廣場（Plaza de España）周邊使用泡沫子彈、催淚瓦斯及胡椒噴霧驅散抗議民眾。

警方表示，截至格林威治標準時間11日21時（台灣時間今天清晨5時），全國至少發生1044起與大罷工相關事件，包括封鎖辦公大樓及工業區，以及焚燒垃圾桶等，至少有73人被捕。

這是西班牙自2012年以來首次爆發全國大罷工，當年正值歐元區債務危機，勞工曾為抗議緊縮政策而發動罷工。

這次罷工獲得西班牙兩大工會支持，分別是西班牙總工會（UGT）及工人委員會（CCOO），兩者代表100多萬名勞工。此外，對租金上漲及驅逐房客感到不滿的租戶協會也加入聲援。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）希望利用民眾對住房問題的不滿，在11月29日大選中爭取選民支持，將外界注意力從休達（Ceuta）移民事件及上個月的火車事故轉移開來。

桑傑士政府為處理這些災難事件的方式辯護，但截至目前，他所屬的社會勞工黨（Socialist Party）在民調中落後。

西班牙中央銀行資料顯示，目前全國住宅短缺約75萬戶，預計到2028年將進一步擴大至100萬戶以上。由於愈來愈多人無力購屋，租屋需求大幅增加，使得租賃市場承受更大壓力

根據西班牙青年委員會（Youth Council of Spain）資料，目前西班牙平均月租為1176歐元（約新台幣43000元），相當於年輕人平均月薪的98.7%。

住在馬德里的龔薩雷茲（Jesus Gonzalez）今年36歲，在一家醫院資訊科技部門工作。他說：「我已經36歲了，卻仍然無法靠自己搬出去住。租金一直漲，房價也一直漲，根本不可能負擔得起。」

強烈風暴威脅下午大規模抗議活動進行，工會因此取消南部港口城市加地斯（Cadiz）及其他南部城市的示威活動。

租戶工會表示，儘管部分活動取消，仍預期截至當天結束時，參與罷工人數達到500萬人。根據西班牙國家統計局資料，全國勞工約有2300萬人。

西班牙BBVA研究部首席經濟學家卡多索（MiguelCardoso）表示，隨著愈來愈多人能夠遠距工作，以及服務業在西班牙經濟中的比重持續增加，這次罷工造成的衝擊可能不如過去幾年明顯。他估計，這次罷工可能使西班牙全年國內生產毛額（GDP）減少0.1%至0.2%。

在這次大罷工前，西班牙已連續數週爆發示威活動。導火線是馬德里一名87歲婦女遭到驅逐，隨後死亡，引發民眾強烈不滿。

此外，西班牙國會上個月否決政府提出的法令草案，這些措施原本是要遏止房客遭驅逐，並限制租金上漲壓力。上述抗議及國會否決事件，促使桑傑士宣布提前舉行大選。

西班牙各地舉行了全國性總罷工，參與罷工的勞動者和抗議者走上街頭，打出「薪資、住房、物價」的口號，要求提高工資水平、提供可負擔的住房，並採取措施緩解日益上漲的生活成本。 新華社
西班牙各地舉行了全國性總罷工，參與罷工的勞動者和抗議者走上街頭，打出「薪資、住房、物價」的口號，要求提高工資水平、提供可負擔的住房，並採取措施緩解日益上漲的生活成本。 新華社

罷工 西班牙 壓力

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