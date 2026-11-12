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泰國副總理訪緬甸 聚焦邊境安全與跨境河川污染

中央社／ 曼谷12日專電

泰國總理兼外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天訪問緬甸，將與緬甸領導人討論邊境安全、緬甸局勢、邊境貿易及跨境河川污染等議題，其中，疑似受到上游採礦影響的河川水質問題是泰方關注焦點。

泰國外交部今天表示，希哈薩已抵達緬甸，泰緬雙方將討論多個迫切問題，特別是邊境安全、加速治理河流污染、減少跨境貿易壁壘以及緬甸局勢發展。

希哈薩昨天在記者會上表示，泰國希望推動緬甸重新參與東協，並期待看到更多正面進展，但緬甸何時及如何重返東協，最終仍取決於緬甸政府及各方決定。

他指出，緬甸近期在與反對派對話及人道援助方面已有一些進展，但仍希望加快腳步。

希哈薩說：「如果談判桌上沒有緬甸，接觸與對話就很困難。」他認為，東協各國不應將緬甸問題完全交由東協特使處理，而應盡可能保持溝通管道暢通，並投入更多時間關注緬甸局勢。

泰國外交部表示，希哈薩此行將會晤緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）、副總統及緬甸外交部長丁蒙瑞（Tin Maung Swe），了解緬甸最新局勢，並為即將舉行的東協（ASEAN）峰會預作準備。

近期泰緬邊境衝突造成暴力事件外溢，泰國外交部表示，泰方希望緬甸降低境內暴力，為對話、協商及和解創造有利環境。此外，雖然兩國已重新開放部分邊境檢查站，但跨境貨物運輸仍面臨安全及進口許可規定等障礙，影響泰國出口與民間企業。

另一方面，跨境河川污染議題是此次雙方會晤的重點之一。賽河（Sai River）及湄公河支流郭河（KokRiver）水質出現污染，疑似與緬甸境內的採礦活動有關。

泰國污染控制局2025年證實，泰北地區的湄公河、郭河（Kok River）、賽河（Sai River）等河川，重金屬及砷的濃度已達到不安全水準，而污染源疑是上游的緬甸東北部撣邦境內礦場。

泰緬河川問題也疑似與中國有關。泰國在野黨、人民黨國會議員帕塔蓬（Phattarapong Leelaphat）呼籲政府追查緬甸礦產供應鏈，並在中國國務院總理李強13日至15日訪泰期間，尋求北京協助釐清礦產來源。

泰國民團7月曾前往中國駐泰國大使館前抗議，要求中國政府針對中資投資緬甸礦場造成的跨境污染，以及「一帶一路」所引發的環境衝擊負起責任。

議員帕塔蓬日前向媒體表示，「若緬甸政府希望重新回到國際舞台，這是可以與泰國、中國及寮國合作處理的議題」。

緬甸 泰國 總理

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