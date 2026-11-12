「秘魯人教宗」重返故鄉 良十四世促正視歷史傷痕

教宗良十四世今天抵達他「摯愛的」秘魯，展開充滿懷舊情的返鄉之旅。他在獲選領導全球14億天主教徒之前，曾在秘魯擔任傳教士長達20年。

法新社報導，71歲的良十四世（Pope Leo XIV）數週前才接受肺癌手術，這趟拉丁美洲3國之旅行程緊湊，秘魯首都利馬（Lima）將是最終站。

在頭戴紅、綠貝雷帽的士兵列隊戒備下，從機場沿途估計有300萬名支持者夾道歡迎，部分民眾高呼：「教宗是秘魯人！」

良十四世抵達後不久，就向政府官員和外交使節發表談話。他稱秘魯是他的「故鄉」，多年在當地服務以及取得秘魯國籍，已讓秘魯成為他生命的一部分。

他敦促秘魯領袖以「公正與同理心」面對國家過去的歷史傷痛，觸及至今仍撕裂秘魯政壇的深刻分歧。秘魯總統藤森惠子（Keiko Fujimori）當時也在台下。

良十四世這趟走訪烏拉圭、阿根廷和秘魯的行程中，並未迴避敏感的政治與社會議題。

他在談話中表示，秘魯人應該要能夠「免於恐懼地」生活與工作，同時敦促當局加強防範天然災害，保護人民性命安全。