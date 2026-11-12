韓忠清圈大型投資計畫動工 投資6兆韓元先進封裝廠

韓國總統李在明今天出席忠清圈大型投資計畫動工典禮，他表示，在地方政府的奉獻努力與三星集團的投資與執行下，讓這項計劃僅花了4個月就動工，未來牙山溫陽園區將新建規模達6兆韓元的先進封裝廠，也盼落實國家均衡發展。

李在明今天赴忠清南道牙山市出席忠清圈大型投資計畫動工典禮，三星電子會長李在鎔也出席。李在明表示，企業與政府今年7月就在忠清地區，向全體國民承諾推動一項大膽投資計畫，目標讓韓國成為擁有超越競爭對手技術的強國，「僅過了4個月，我們今天就站在將承諾化為現實的現場」。

李在明指出，包括牙山的「半導體先進封裝廠」、「先進顯示器生產線」，以及世宗的「人工智慧伺服器用高效能基板製造設施」等忠清圈大型投資計畫正式動工，「我要向果斷決定投資、展現迅速執行能力的李在鎔會長及三星集團全體員工，以及齊心協力的忠清地區居民，表達由衷感謝」。

李在明提及，牙山溫陽園區將透過此次投資，新建規模達6兆韓元（約新台幣1478億元）的先進封裝廠；後續還將分階段投入總計40兆韓元（約新台幣9856億元），未來將躍升為先進高頻寬記憶體（HBM）封裝核心據點。

另外，清州的記憶體與先進封裝廠、唐津的人工智慧資料中心，以及五松的生物製藥生產設施，目前也都在順利進行動工準備。李在明承諾，中央政府與地方政府將成為一個團隊，對各項行政許可、電力及供水等核心基礎設施建設負起責任，確保相關工作落實到底。

李在明強調，這些大規模投資所帶來的成果，也必須讓當地居民能夠共同享有，為地方中小企業及小型商家創造新的成長機會。李在明說：「我們必須讓在這裡出生、成長的年輕人，不必為了尋找好的工作而遠離家鄉，也能在忠清地區就業、建立家庭與安身之所」。