烏克蘭太空戰力成形 整合衛星反制高空飛彈

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】烏克蘭如何應對現代戰爭的太空轉型？面對俄羅斯彈道飛彈威脅與外部通訊系統的不確定性，烏克蘭國會近日正式在一讀階段表決通過法案，計畫於武裝部隊中成立全新的「太空軍」。專家指出，此舉旨在整合國防衛星、反制高空飛彈並擺脫對單一民間通訊網路的過度依賴。

衛星網路飛彈威脅

《基輔獨立報》報導，隨著無人機與戰場感測器成為現代戰爭的核心，太空戰成為兵家必爭的新前線。對此，烏克蘭最高國會以252票的多數支持，初步通過了建立國家太空軍的草案，該法案不僅涵蓋軍事衛星網路的建置，也將負責防範敵方來自近太空的飛彈威脅。

分析指出，由於俄羅斯頻繁使用「榛樹導彈」等近太空彈道飛彈，加上前線電子戰干擾與民間衛星通訊頻受限制，烏克蘭迫切需要發展自主的太空防禦與偵察能力。目前，烏克蘭雖然面臨經費與技術挑戰，但設立專責軍種已成為烏國軍事現代化的關鍵一步。

擺脫依賴自主通訊

《衛報》報導，烏克蘭近期已積極展開多元化的太空布局，例如：與丹麥企業合作發射測試奈米衛星，為未來建立由數百枚低軌衛星組成的獨立通訊與情資網路跨出重要一步。儘管過去長期高度依賴美國馬斯克的星鏈系統，但因應近期頻繁出現的頻寬限制與資安考量，烏國正加速推動國防自主。

除了國會積極推進立法外，烏克蘭國防產業界也正著手研發近太空攔截與防衛系統。面對日益嚴峻的混合戰爭與太空軍備競賽，烏克蘭正試圖在科技與戰略上尋求突破，確保未來戰場上的通訊與防禦主動權。

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