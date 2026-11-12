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李在明將出席東協及APEC峰會 盼深化與各國AI合作

中央社／ 首爾12日專電
南韓總統李在明。路透檔案照
南韓總統李在明。路透檔案照

韓國總統李在明計劃於16日至19日先後出訪菲律賓馬尼拉參加東協相關峰會，以及赴中國深圳參與APEC，韓國政府表示，將致力讓去年慶州APEC峰會期間主導的AI合作進一步確立。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日至19日在中國深圳舉行。韓國總統李在明預計於16日至19日出訪，他預計先前往菲律賓馬尼拉出席東協相關峰會，接著參加在中國深圳舉行的APEC峰會。

青瓦台國家安保室長魏聖洛今天簡報表示，李在明將於16日出席東協峰會，分享去年提出的「韓國與東協全面戰略夥伴關係（CSP）願景」主要執行成果，並就如何加強與韓國經濟及外交核心夥伴東協的合作，進行廣泛討論。

接著李在明將於湄公河國家峰會上，表達推動韓國與湄公河國家戰略夥伴關係發展的意願，並討論在關鍵礦物、打擊跨國犯罪等領域深化合作的方案；17日則依序出席東協加三峰會、就任後首次出席東亞峰會（EAS）。

李在明預計於18日抵達深圳，先後出席APEC企業領袖高峰會、中國國家主席習近平夫婦主持的歡迎晚宴。APEC峰會則將於19日上午開始，各會員經濟體領袖將圍繞今年主題「建構共同繁榮的亞太共同體：開放、創新、合作」進行討論。

魏聖洛表示，李在明將於峰會中與出席領袖分享韓國的政策與經驗，同時說明韓國去年擔任APEC主辦經濟體期間，為APEC發展及亞太地區繁榮所作出的建設性貢獻。

魏聖洛指出，這次李在明出訪，盼持續在區域多邊外交舞台上落實韓國的願景，在APEC峰會上，韓國將致力讓去年慶州APEC峰會期間主導的AI合作，以及因應人口結構變化等議題，進一步確立為APEC層級的核心議題。

對於是否會利用這次APEC，安排雙邊會談或其他多邊會談，青瓦台相關人士回應，目前正在籌備東協相關峰會及APEC峰會期間的多場雙邊會談，相關協商仍在進行，「由於此次峰會行程並不長，時間也不充裕，因此無法安排與太多國家舉行雙邊會談」。

東協 李在明 APEC

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