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俄烏阿布達比會談現轉機 美特使將分晤普亭澤倫斯基

中央社／ 都柏林11日綜合外電報導
由美國特使威科夫與川普女婿庫許納率的美國官員，與俄國首席談判代表梅丁思基率領的俄國代表團成員，以及烏克蘭代表團團長烏梅洛夫率領的成員，10日在阿布達比舉行會談。路透 路透
由美國特使威科夫與川普女婿庫許納率的美國官員，與俄國首席談判代表梅丁思基率領的俄國代表團成員，以及烏克蘭代表團團長烏梅洛夫率領的成員，10日在阿布達比舉行會談。路透 路透

為把握在阿布達比舉行為期兩天的俄烏終戰會談所創造的「轉機」，美國特使明天將分別與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基會面。

法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）將先前往莫斯科會見普亭（VladimirPutin），隨後飛往正在出席歐洲會議的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所在的愛爾蘭首都都柏林，向這位烏克蘭領袖簡報會談內容。

抵達愛爾蘭的澤倫斯基表示，在2027年之前，或許存在結束這場歐洲自第二次世界大戰以來最嚴重衝突的「機會之窗」。

他說：「重要的是，美方帶著具體方案飛去見普亭。我非常希望他們能帶著具體方案回到都柏林。」他補充說，雖然自己仍抱持懷疑態度，但「仍有希望」。

對於華府斡旋的會談可能納入歐洲，澤倫斯基也歡迎美方所謂的「態度轉變」，表示「美方正以更正面、更友善的態度看待此事」。

俄羅斯極力推動重新檢討整個歐洲的安全格局，美方也拋出新架構，讓歐洲各國感到不安。

莫斯科首席談判代表今天表示，克里姆林宮的目標是舉行新的現代版「雅爾達會議」（YaltaConference），這是指1945年西方領袖與蘇聯瓜分歐洲的會議。

約50位歐洲領袖預定明天齊聚都柏林，阿布達比會談預料將成為這場峰會的主要焦點。

歐盟官員指出，目前看來和平進程幾乎沒有實質進展，並堅稱在戰火停止前，歐洲認為沒有必要與莫斯科討論更廣泛的安全規畫。

然而，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，阿布達比會談顯示美國、烏克蘭與歐洲「立場一致且團結」。

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