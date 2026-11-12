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西班牙14年來首度全國大罷工 逾17萬人上街抗議高生活成本

中央社／ 巴塞隆納11日綜合外電報導
西班牙各地舉行全國性總罷工，參與罷工的勞動者和抗議者走上街頭，打出「薪資、住房、物價」的口號，要求提高工資水平、提供可負擔的住房，並採取措施緩解日益上漲的生活成本。 新華社
西班牙各地舉行全國性總罷工，參與罷工的勞動者和抗議者走上街頭，打出「薪資、住房、物價」的口號，要求提高工資水平、提供可負擔的住房，並採取措施緩解日益上漲的生活成本。 新華社

西班牙主要工會以住房問題及生活成本高漲為由，發動14年來首次全國大罷工，吸引數以萬計民眾參與。罷工結束後，巴塞隆納街頭爆發蒙面人士與警方的衝突。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，首都馬德里約有12萬人參加示威，巴塞隆納也有超過5萬人上街。現場畫面顯示，巴塞隆納有蒙面人士縱火焚燒垃圾桶、砸破商店窗戶，警方則施放催淚瓦斯。

西班牙各地交通運輸及其他公共服務受到嚴重影響。西班牙預定於11月29日舉行國會選舉。

西班牙總工會（UGT）領袖阿爾瓦雷茲（PepeAlvarez）表示，在民眾「踴躍」參與下，這場罷工非常成功；而工人委員會（CC OO）領袖索爾多（UnaiSordo）也指出，罷工參與率「相當高」。

巴塞隆納市中心今晚有大批警力戒備，警察均戴上頭盔並配備防暴盾牌。

部分騷亂發生在格拉西亞大道（Passeig deGracia），地點鄰近巴塞隆納市中心知名的加泰隆尼亞廣場（Placa de Catalunya）。

街頭因垃圾桶遭點燃而竄出陣陣火光。當地媒體報導，一群人朝警方施放煙火，並洗劫包括樂高（Lego）門市在內的商店。另有畫面顯示，示威者試圖闖入蘋果直營店（Apple Store）。

BBC訪問一名在巴塞隆納參與抗議的女子。她表示，示威活動大多相當和平，氣氛也很「歡樂」。她提到自己走上街頭是為了抗議高昂的住房成本，並指出「現場有很多兒童和老人。」

她晚間人在蘭布拉大道（Las Ramblas）一帶，目睹街頭燃起火勢。她說：「到處都在起火，情況非常激烈。

25歲、與父母同住的劇場技術人員狄亞士（PaulaDiaz）在馬德里的示威現場接受法新社訪問時表示：「人們工作時間很長，卻仍然不夠支付房租或買房。」

她談到11月29日的選舉時表示：「我希望有一個真正讓我們受益的政府上台，尤其是能照顧勞工階級的政府。」

當天稍早，馬德里和巴塞隆納周邊也出現嚴重交通混亂，多條主要道路交通中斷。

西班牙內政部表示，警方因各類事件逮捕數十人。西班牙媒體則報導，房地產仲介公司的辦公室也遭到攻擊。

西班牙各地舉行全國性總罷工，參與罷工的勞動者和抗議者走上街頭，打出「薪資、住房、物價」的口號，要求提高工資水平、提供可負擔的住房，並採取措施緩解日益上漲的生活成本。 新華社
西班牙各地舉行全國性總罷工，參與罷工的勞動者和抗議者走上街頭，打出「薪資、住房、物價」的口號，要求提高工資水平、提供可負擔的住房，並採取措施緩解日益上漲的生活成本。 新華社

罷工 西班牙 巴塞隆納 馬德里 縱火

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