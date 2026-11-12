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盧比歐王毅通話討論川習互訪 同意領袖對話攸關推動和平

中央社／ 華盛頓11日專電

美國總統川普預計下週訪問中國，出席在深圳舉行的APEC峰會，並與中國國家主席習近平再次會晤。美國國務卿盧比歐今天和中國外交部長王毅通話，討論川習年底互訪事宜，雙方同意，領導人層級對話對推動和平及非核化等目標至關重要。

美國國務院今晚發布摘要指出，盧比歐（MarcoRubio）應中方要求，今天和王毅通話，雙方討論了川普（Donald Trump）將赴中國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會的行程，以及習近平隨後將訪問美國佛羅里達州出席20國集團（G20）峰會的事宜。

國務院表示，盧比歐和王毅重申美中領導人層級的承諾，即在尊重、公平和互惠的基礎上，建立具建設性的戰略穩定關係。雙方認為，有意義的領導人層級對話對推動和平與非核化等目標至關重要，其中包括可能與俄羅斯舉行的三方領導人會晤。

川普預計下週先訪問菲律賓，17日出席「東協-美國特別峰會」（ASEAN-United States Special Summit）後，接著轉往中國深圳出席APEC峰會。

繼5月北京峰會、9月華府峰會後，川普預計將在APEC峰會期間會晤習近平，這將是川習兩人今年第3度會晤。

習近平隨後預計於12月前往佛羅里達州，出席由川普主持的20國集團峰會。

盧比歐 王毅 川習

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