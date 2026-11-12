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俄駐美大使達爾奇耶夫驚傳逝世…享年66歲 俄外交部未透露具體死因
俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）猝逝，享年66歲。俄羅斯外交部今天證實死訊，但未公布具體死因及相關細節。美國國務院也證實，他於今天在莫斯科逝世。
法新社報導，達爾奇耶夫去年3月才獲任命為駐美大使，上任僅約一年半，生前長期負責俄美外交事務。
俄羅斯外交部形容達爾奇耶夫是一位「傑出的外交官、經驗豐富的領導者，以及親切友善的同事」。
莫斯科當局未提供他逝世的更多細節。
美國國務院發言人表示：「我們向達爾奇耶夫大使的家人及親友致上哀悼。關於他逝世的其他詳細資訊，請向俄羅斯政府洽詢。」
達爾奇耶夫曾於2014年至2021年期間擔任俄羅斯駐加拿大大使。
去年，美國總統川普重返白宮後不久，達爾奇耶夫獲任命為駐美大使。當時，俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已持續數年，俄羅斯與西方國家的對立也日益加劇。
達爾奇耶夫專長於俄美關係，曾於2021年至2024年期間擔任俄羅斯外交部北美司司長。
2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，達爾奇耶夫曾將這項行動形容為「必要措施」。
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