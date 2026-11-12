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義大利6000學校接獲寄自台灣炸彈恐嚇信 代表處助查真相

中央社／ 羅馬11日專電
義大利全國逾6000所公立學校收到炸彈恐嚇電郵後一度疏散，警方證實虛驚一場；郵件疑盜用台灣大葉大學信箱，駐義代表處表示願提供技術支援並協助查明真相。 路透
義大利全國逾6000所公立學校收到炸彈恐嚇電郵後一度疏散，警方證實虛驚一場；郵件疑盜用台灣大葉大學信箱，駐義代表處表示願提供技術支援並協助查明真相。 路透

義大利全國六千多所公立學校11日收到炸彈恐嚇信，數百所學校緊急疏散，警方清查證實虛驚一場，12日恢復上課。恐嚇電郵寄件網域來自台灣大葉大學，內文開頭卻以俄文署名，疑遭駭客盜用；駐義代表處晚間發表聲明，強調台灣譴責任何恐嚇行為，台灣相關機構願與義大利當局合作，提供技術支援、查明真相。

綜合義大利晚郵報（Corriere della Sera）等義媒報導，11日上午約9時50分，全義各大城市超過6000所公立學校收到相同恐嚇信，內文以俄文名稱安德羅波夫（Mikhail Andropov）自稱，揚言在學校內裝了遙控爆炸裝置。安德羅波夫這個署名近期曾出現在寄給愛爾蘭、英國的恐嚇信之中。

多所學校採取緊急疏散措施，臨時通知家長來接學生，讓各校家長群組炸鍋。旅居羅馬的台僑廖小姐向中央社表示，她從家長群組裡收到通知，第一時間僅知道「學校發生事情要疏散」，住在附近的家長趕到學校查看，後來才知道是遭到炸彈威脅。

「我家唸高中的大女兒，直接被學校趕出來，連放在教室裡的手機都來不及拿，就不讓他們再進去。」廖小姐坦言當下情況很亂，大家忙著逃跑也沒拍照，幸好憲兵很快就到學校檢查，確認未真的被安裝炸彈。

有些學校則未全面疏散。前羅馬台灣同鄉會長陳易文說，她的小孩今天只有在學校外面等待1小時，學校檢查完畢確認沒有危險，就讓師生們回學校繼續上課，「但有些家長還是怕危險，自己去把小孩提早接回家。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）11日下午舉行緊急會議，她晚間透過影片發表強硬聲明，「我們不會允許一封匿名郵件決定學校的行事曆。」她強調警方清查未發現任何爆裂物，目前沒有具體危險，但未來類似恐嚇訊息恐再度出現，「發這些訊息的人意在使我們害怕、浪費時間，製造懷疑與混亂。」

根據義大利媒體刊登的恐嚇電郵照片，寄件人以繁體中文顯示為「劉芳君」，使用台灣大葉大學電郵，但內文開頭卻以俄文名字「安德羅波夫」署名，並自稱是一個虛擬組織「厭女斯坦省」（Vilayat diMisoginistan）的領袖。兩項訊息落差極大，讓多數義媒引述專家研判，台灣郵件信箱遭盜用的可能性極高。

義大利學校遭威脅被認為是近日歐洲遭遇「混合戰」的眾多亂象之一，歐洲多國近日陷入多起駭客攻擊事件，包括癱瘓超市冰箱系統、醫院血液庫等。

晚郵報報導，外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天也再度遭到親俄駭客組織「Noname057（16）」威脅，該組織日前在暗網公布塔加尼的個資，今天進一步聲稱掌握塔加尼家人住址，已把其妻子、兒女個資都放在暗網。該組織甚至囂張寫道「我們的人無所不在，請義大利外長按照我們的遊戲規則，做我們的工作，否則就別幹了。」

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