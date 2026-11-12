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澤倫斯基：俄烏終戰談判2027年前有望迎來機會之窗

中央社／ 都柏林11日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄烏戰爭終戰談判有望在2027年前迎來突破的「機會之窗」。

法新社報導，澤倫斯基指出：「現在確實有這樣的機會，這個機會之窗，目前所有參與談判的人都真心希望在2027年前取得成果。」

此外，澤倫斯基還說，希望美國官員與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談後，能帶回「具體內容」。

澤倫斯基已抵達愛爾蘭訪問，預定明天會晤自莫斯科返程的美國特使。

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