G7外長聯合聲明 強調維持台海和平與穩定至關重要

根據英國政府網站，七大工業國集團（G7）外長在巴黎舉行會議後於今天發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。

法國擔任2026年G7輪值主席國，G7外長與歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表於11月9日至10日在巴黎舉行會議，會後聯合聲明談及烏克蘭、中東及印太等區域情勢。

在印太區域方面，G7外長強調維護印太地區自由、開放、繁榮與安全的重要性，並確保主權、領土完整、法治及和平解決爭端等共同原則受到保障。

G7外長重申致力於維護區域內的航行與飛越自由，並呼籲各國遵守國際法所規定的義務，包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）相關規範。

此外，G7外長也對東海及南海局勢表達嚴重關切，並重申堅決反對任何片面企圖改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫，或採取任何升高緊張情勢、帶來局勢升級風險的行動。

G7外長還強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要。鑑於中國在台灣以東海域日益強勢的活動，對區域穩定、航行自由及國際航運安全構成威脅，G7外長重申，反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫，或以此相威脅。

G7外長鼓勵透過建設性對話，和平解決兩岸議題，並表達支持台灣有意義地參與國際組織。