聽新聞
0:00 / 0:00

中俄美APEC三方峰會 擬管控AI應用核武

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中美俄傳出正籌備下周在深圳APEC舉辦行領導人三方峰會，議題或聚焦AI在核武器指揮與控制系統中的應用，並管控相關風險。 美聯社
中美俄傳出正籌備下周在深圳APEC舉辦行領導人三方峰會，議題或聚焦AI在核武器指揮與控制系統中的應用，並管控相關風險。 美聯社

香港南華早報昨引述消息人士報導，中俄美三國過去數周持續磋商，爭取敲定在下周ＡＰＥＣ峰會期間三方會談；烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（ＡＩ）在核武器領域的應用。

消息人士稱，俄烏戰爭和朝鮮半島無核化等議題已基本不在考慮之列，各方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是ＡＩ在核武器指揮與控制體系的作用。三國工作層級團隊已討論ＡＩ在關鍵武器系統的應用，及可能發表一份反對未來發生任何核戰爭的聯合聲明。

報導指出，美國堅持要求加強三國間的核武軍控，但北京長期以來拒絕這項提議。一位消息人士稱，中方提出就核透明度問題進行討論，可能是為了取代全面的戰略穩定談判而採取的一種較為溫和的方式。

消息人士還稱，北京希望烏克蘭的任何談判都由美國和俄羅斯直接進行，有關朝鮮半島的討論則由美國和北韓進行。因此，核武領域ＡＩ治理是一個安全但「過時」且「容易實現」的選項。

中俄 核武 峰會 APEC 中方 AI 美俄 中美

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

港媒：中美俄爭取APEC會前敲定AI核武議題 或發聲明反對核戰

APEC川習再會 黃仁勳隨行生變

北京要求喬不攏 美中俄元首峰會添變數

恐影響歐洲未來？美俄烏會談首日 華府籲建立新安全架構

相關新聞

王毅、魯比歐通話：中美共同辦好APEC和G20峰會

美國期中選舉後，正逢深圳ＡＰＥＣ領袖會議到來前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅昨天與美國國務卿魯比歐通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，新華社指出，「通話是積極和建設性的」。

俄烏達大規模換囚共識 美籲停戰協定綁歐洲安全架構惹議

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，十一日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

歐洲多國超市冷藏設備遭駭 官員：家電恐成下一目標

歐洲多國超市冷藏設備接連遭到網路攻擊後，歐盟資安首長十日警告，下一個目標可能輪到家用電器，敦促歐洲投入更多資金以應對日益嚴峻的網路威脅。

COP31／大國冷落…美中領袖缺席 G7僅英相現身

聯合國氣候峰會（COP31）十一日起由各國領袖輪番發表談話，卻不見多名重量級大國領袖身影，七大工業國集團（G7）當中僅英國首相柏能出席，美國與大陸元首均未現身。

中俄美APEC三方峰會 擬管控AI應用核武

香港南華早報昨引述消息人士報導，中俄美三國過去數周持續磋商，爭取敲定在下周ＡＰＥＣ峰會期間三方會談；烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（ＡＩ）在核武器領域的應用。

中日僵局未解 高市早苗APEC難會晤習近平

共同社十日獨家報導，日方希望在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會期間，安排日本首相高市早苗與中國大陸國家主席習近平正式會談，但未能取得進展。多名消息人士透露，中方不滿高市就「台灣有事」所做的答詢，始終拒絕對話。一名大陸消息人士指出，「在主要與會國家中，日本將是唯一不與習近平舉行會談的國家。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。