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COP3 1 國泰世華副總温珍瀚：混合融資 助企業能源轉型

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／安塔利亞報導
國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀在氣候峰會上參與新加坡國家館論壇。 記者張文玠／攝影
國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀在氣候峰會上參與新加坡國家館論壇。 記者張文玠／攝影

國泰世華銀行今年參與新加坡主導的「亞洲轉型融資夥伴關係」（ＦＡＳＴ-Ｐ）混合融資基金，投資亞洲綠能，是台灣金融業首度參與此類國際合作。副總經理温珍瀚在第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）接受本報專訪時表示，減碳最後要回到「錢在哪裡」，企業可以用資金推動台灣轉型。

温珍瀚受邀在氣候峰會上與星展銀行、三菱日聯金融集團等金融機構一同參與新加坡國家館論壇，分享經驗給世界各國。混合融資是由政府、開發銀行等公部門資金先承擔高風險部位，降低投資風險，再吸引銀行等商業資金跟進。

國泰世華參與的是ＦＡＳＴ-Ｐ旗下由Pentagreen Capital管理的ＧＩＰ基金，投資亞洲的太陽能、節能、電動車和水資源管理等專案。今年四月完成第二輪募集，規模達八億美元，目前已投出一點八億美元、支持五項計畫，其他計畫仍在評估中。

温珍瀚說，台灣企業絕大多數是中小企業，資源和信用評等都不如上市櫃大企業，若能建立台灣自己的混合融資機制，由政府資金先承擔風險、銀行跟進，能提供這些企業推動能源轉型所需的金融支援。

此外，企業也可以用貸款條件引導減碳。温珍瀚表示，ＡＩ帶動資料中心用電大增，但台灣再生能源進度落後政府規畫，銀行難以硬性要求綠電比例，因此國泰世華在資料中心融資中加入永續連結條件，若業者用電效率或減碳達標，隔年就能減息，以此鼓勵業者節電減碳。

温珍瀚指出，台灣並非從零開始，中小企業信用保證基金、國發基金的國家融資保證機制都已有混合融資雛形，需要更多人參與整合，或由政府出面促成，企業資金就能更有效投入減碳。

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