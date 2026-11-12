COP3 1 國泰世華副總温珍瀚：混合融資 助企業能源轉型

國泰世華銀行今年參與新加坡主導的「亞洲轉型融資夥伴關係」（ＦＡＳＴ-Ｐ）混合融資基金，投資亞洲綠能，是台灣金融業首度參與此類國際合作。副總經理温珍瀚在第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）接受本報專訪時表示，減碳最後要回到「錢在哪裡」，企業可以用資金推動台灣轉型。

温珍瀚受邀在氣候峰會上與星展銀行、三菱日聯金融集團等金融機構一同參與新加坡國家館論壇，分享經驗給世界各國。混合融資是由政府、開發銀行等公部門資金先承擔高風險部位，降低投資風險，再吸引銀行等商業資金跟進。

國泰世華參與的是ＦＡＳＴ-Ｐ旗下由Pentagreen Capital管理的ＧＩＰ基金，投資亞洲的太陽能、節能、電動車和水資源管理等專案。今年四月完成第二輪募集，規模達八億美元，目前已投出一點八億美元、支持五項計畫，其他計畫仍在評估中。

温珍瀚說，台灣企業絕大多數是中小企業，資源和信用評等都不如上市櫃大企業，若能建立台灣自己的混合融資機制，由政府資金先承擔風險、銀行跟進，能提供這些企業推動能源轉型所需的金融支援。

此外，企業也可以用貸款條件引導減碳。温珍瀚表示，ＡＩ帶動資料中心用電大增，但台灣再生能源進度落後政府規畫，銀行難以硬性要求綠電比例，因此國泰世華在資料中心融資中加入永續連結條件，若業者用電效率或減碳達標，隔年就能減息，以此鼓勵業者節電減碳。

温珍瀚指出，台灣並非從零開始，中小企業信用保證基金、國發基金的國家融資保證機制都已有混合融資雛形，需要更多人參與整合，或由政府出面促成，企業資金就能更有效投入減碳。