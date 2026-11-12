COP31 簡又新：沒電力就沒算力 低碳電力決定台灣競爭力

最新公布的「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027）點名台灣以天然氣取代燃煤，再生能源進展緩慢。中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新在第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）接受本報專訪時直言，台灣減碳成績仍有加強空間，關鍵在投資及政策，若想呼應今年峰會主打的「落實」，各國都要拿出具體成果。

簡又新參加氣候峰會已近廿年，看著台灣從學習者變成貢獻者，已有明顯進步，永續發展成績在全球名列前茅，但在減碳的成績上還有加強空間，低碳電力仍是台灣最大難題。

簡又新指出，ＡＩ時代「沒有電力就沒有算力」，台灣電力仍有八成來自化石燃料，低碳電力成為台灣科技競爭力的重要挑戰。再生能源投資雖有一定成績，但尚無法達到預期，除了資金，還卡在環境影響、民意共識，綠能發電占比目前不到兩成，十年內要拉到三成「滿辛苦」，轉型仍需要過渡期。

簡又新認為，台灣要建立多元的能源組合，不必完全放棄核能，「就算核能只占一成電力也很可觀，要多少太陽能板才補得上？」世上沒有完美的能源，也沒有一個國家能只靠一、兩種能源解決問題，台灣要追求可持續、可負擔、安全的能源，同時兼顧效率與韌性，這需要溝通與妥協。「各國現在看的是具體減碳成果」，台灣要在氣候外交上有底氣，就得拿出成績。

除了能源，簡又新認為，台灣要落實減碳有幾件事要做，首先是國家減碳目標要串連政策、法律與預算；台灣已訂出二○三○年減碳百分之廿八正負百分之二的目標，但計畫、經費與時間表還沒完全串起來；企業也須強化投入，大企業要「以大帶小」，協助資金不足的中小企業轉型。

「所有事情都要協作，產官學研、企業都需要參與。」簡又新說，目標串連實際做法、各方合作，減碳才會有勝算；當政策、目標、計畫、經費、財務都一次到位的時候，才可能有所推進，不然就是空口說白話，上有政策、下有對策。