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COP31大國冷落 美中領袖缺席 G7僅英相現身

聯合報／ 國際中心／綜合報導
第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）展區內陳設天秤，象徵各國在減碳目標、能源安全與經濟發展之間尋求平衡。記者張文玠／攝影
第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）展區內陳設天秤，象徵各國在減碳目標、能源安全與經濟發展之間尋求平衡。記者張文玠／攝影

聯合國氣候峰會（COP31）十一日起由各國領袖輪番發表談話，卻不見多名重量級大國領袖身影，七大工業國集團（G7）當中僅英國首相柏能出席，美國與大陸元首均未現身。

為期二周的COP31本周稍早在土耳其地中海度假城市安塔利亞揭幕。過去一年來，歐洲熱浪肆虐、尼泊爾發生致命洪災、印尼則爆發大規模野火，各國政府正面臨對抗氣候危機的沉重壓力。

法新社報導，十一日起將有數十位領袖在「高階領袖峰會」致詞，包括地主國土耳其總統厄多安、巴西總統魯拉和伊朗總統裴澤斯基安。

然而，觀察人士指出，多名大國領袖並未現身，G7國家中只有英國首相柏能排定上台發言。

歐盟執委會主席范德賴恩雖將親赴安塔利亞，但法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨和義大利總理梅洛尼都不克出席；加拿大總理卡尼和日本首相高市早苗也缺席。

法國政府表示，十一日適逢第一次世界大戰停戰紀念日，馬克宏十二日還須赴愛爾蘭出席歐盟峰會，因此不會出席COP31。

氣候智庫E3G氣候外交專家凱塞爾告訴法新社：「部分歐洲大國領袖未能前來實在令人遺憾，我們需要歐洲在這屆氣候峰會上展現強而有力的存在感。」

歐盟氣候事務高級專員胡克斯特拉表示，領袖缺席並非反常，各國領袖可能基於實際考量而無法出席峰會；他也在布魯塞爾告訴記者，外界對這屆氣候峰會「未必抱持太高期望」。

非政府組織「歐洲氣候行動網」主任馬蒂內利說：「如果領袖們想對全球能源轉型走向發揮影響力，親自出席是最基本的起點。」

美國總統川普未出席，美國政府也沒有派人與會，只有國會代表團參加。川普一貫宣稱氣候變遷是騙局，二○二四年勝選後便讓美國退出「巴黎協定」，此後也未再派官員參加氣候談判。

大陸國家主席習近平向來鮮少出席氣候峰會，大陸這次派國家副主席韓正代表出席。美中是全球前二大經濟體，也是溫室氣體排放量最高的兩國，兩國領袖是否出席對氣候談判進程至關重要。

另一方面，伊朗國營電視台報導，伊朗總統裴澤斯基安動身前往土耳其前曾表示，伊朗將在這次大會上，針對美國與以色列對伊朗發動戰爭造成的環境破壞發表立場。

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