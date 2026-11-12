歐洲多國超市冷藏設備遭駭 官員：家電恐成下一目標

歐洲多國超市冷藏設備接連遭到網路攻擊後，歐盟資安首長十日警告，下一個目標可能輪到家用電器，敦促歐洲投入更多資金以應對日益嚴峻的網路威脅。

法新社報導，今年十月到十一月期間，至少十二個歐洲國家超市遭網路攻擊，其中法國受影響最嚴重。

歐盟網路安全局常務董事勒帕薩爾說：「今天遭殃的是冰箱，明天可能是路由器，後天就可能輪到各類家電等。」

勒帕薩爾呼籲製造商在產品開發時落實安全設計，「所有事故其實都能避免，問題是我們準備好為此投資了嗎？網路安全代價不菲」。

上百家法國超市在十月十一日與十二日遭網攻，導致店內冰箱和冷凍庫溫度升高，迫使許多店家丟棄全部庫存易腐食品。

法國政府九日認定，伊朗革命衛隊需為這起針對超市的網攻負責。

勒帕薩爾未直接就法國的指控置評，但他指出已知有親伊朗、俄羅斯當局的「國家級行為者」持續鎖定歐洲發動攻擊，且彼此之間「大量合作」。

勒帕薩爾說：「中國、伊朗、北韓都有許多具有國家背景的行動威脅者，也的確以歐洲企業和歐洲利益為攻擊目標。」